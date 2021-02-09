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Spor Süper Lig ekibinde deprem! 7 isim istifa kararı aldı
Spor

Süper Lig ekibinde deprem! 7 isim istifa kararı aldı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yönetimde bulunan 7 isim istifa kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 17:39:00 -
Süper Lig ekibinde deprem! 7 isim istifa kararı aldı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yedi yönetici istifasını sundu.

Alınan bilgiye göre, Denizlispor'un başkan yardımcıları Levent Çaputçu, Kaan Şanlıkan, Nevzat Yakı, Salih Özcan, asbaşkanlardan Can Cesur, Hüseyin Sorudak ve Ozan Katrancı, istifa dilekçelerini işleme konulması için kulübe iletti.

Süper Lig'de son sırada bulunan yeşil-siyahlı ekipte 1-1 berabere biten Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından başkan yardımcısı Yavuz Cinkaya ile asbaşkanlar Uğur Bağbaşlıoğlu ve Serkan Başbuğ da istifalarını açıklamıştı.

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