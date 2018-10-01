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Süper Lig ekibinde 2 isim kadro dışı bırakıldı

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp 3 hafta süreyle kadro dışı bırakıldı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 15:18
Süper Lig ekibinde 2 isim kadro dışı bırakıldı

Bursaspor Kulübü, Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'in 3 hafta boyunca kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Samet Aybaba sinyali vermişti

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama, "Profesyonel futbolcularımız Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'in, teknik heyetin raporu ve değerlendirmeleri doğrultusunda, yönetim kurulumuzun kararıyla 3 hafta süreyle kadro dışı bırakılmalarına ve çalışmalarını U21 Takımımız'la Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri'nde sürdürmelerine karar verilmiştir" denildi.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 2-0'lık Sivasspor mağlubiyeti sonrası "Oyuncularla ilgili bakacağız, değerlendireceğiz, bazı oyuncuları kadroya almayacağız, bir şeyler yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 15:18
  1. Sivas
  2. Bursaspor Kulübü
  3. Yusuf Erdoğan
  4. Furkan Soyalp
  5. kadro dışı bırakılma
  6. Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba

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