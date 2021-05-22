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Spor Süper Lig ekibi Sivasspor, Max Gradel ile sözleşme yeniledi
Spor

Süper Lig ekibi Sivasspor, Max Gradel ile sözleşme yeniledi

İç transferde daha önce Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Mustapha Yatabare ve Caner Osmanpaşa ile sözleşme uzatan Demir Grup Sivasspor, sol kanat oyuncusu Max Gradel ile sözleşme yeniledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 18:29:00 -
Süper Lig ekibi Sivasspor, Max Gradel ile sözleşme yeniledi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sol kanat oyuncusu Max Gradel'in sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kırmızı-beyazlı ekibe geçen sezon transfer olan ve 2022 yılında sözleşmesi sona erecek başarılı futbolcu Max Gradel'in sözleşmesi 2023-2024 sezonuna kadar 2 yıl uzatıldı. Gradel'i tebrik eder, Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Max Gradel, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında 48 kez forma giydi, 12 gol sevinci yaşadı.

Sivasspor iç transferde daha önce Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Mustapha Yatabare ve Caner Osmanpaşa ile sözleşme uzatmıştı.

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