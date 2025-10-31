Süper Lig ekibi Kasımpaşa’ya atanan kayyım heyeti belli oldu

Süper Lig’de mücadele eden Kasımpaşa’ya atanan kayyım heyeti belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding ve Ciner Grup çatısı altında faaliyet gösteren toplam 18 şirkete TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verilmişti. O şirketlerden biri de Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.'ydi.

TMSF tarafından oluşturulan ve 31 Ekim’de Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ilana göre Kasımpaşa’nın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;

Yönetim Kurulu Başkanlığına Halil İbrahim Akyıldız, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Adnan Gün, Yönetim Kurulu Üyelerine de; Özgür Çağlayan, Fatma Sevil Kanar, Canan Yılmaz, Emre Ertaş, Taner Yılmaz, Sami Erdem, Ömer Faruk Karaaslan, Tuba Aydın, Başak Dayanç, Şeref Dinçbaylı, Abdullah Nebioğlu, Ayçe Saygel, Gülay Kalkan, Yavuz Koçan, Halit Yalçınkaya, Sanem Feriha Öcal Dereli, Nihat Naim Bektaş, İlknur Girdi Tengiz, Yavuz Albayrak, Volkan Taş, Bilal Soysal ve Ümit Kahraman atandı.

Kasımpaşa Spor Kulübü kayyımlarının görev sürelerinin bitiş tarihi ise 30 Eylül 2028 tarihi olarak belirlendi.

TURGAY CİNER’İN KASIMPAŞA SERÜVENİ

Aslen Artvin Hopalı olan Ciner Grup’un sahibi Turgay Ciner, 2011 yılında Kasımpaşa Spor Kulübü'nün yüzde 96 hissesini 1 milyon TL karşılığında (o zamanki değeri yaklaşık 400 bin Euro) satın almıştı.

Şirketin diğer ortakları ise yüzde 1’er payla Orhan Yüksel, Nedim Şener, Hasan Hilmi Öksöz ve Doğan Pençe olmuştu.

Transfermarkt verilerine göre kulübün güncel piyasa değeri 18.88 milyon Euro seviyesinde.