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Spor Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı.
Spor

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 10:12:37 -
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı.
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