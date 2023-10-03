  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Bunu eken parayı buluyor! 500 milyon dolar getirisi var! Yurt dışına o kadar satıyor ki, üretici bile tadına bakamıyor

İstanbul'da toplu taşıma arızası! Metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arızalandı

O otomobil Türkiye'de! Tek şarjla 1000 km gidiyor

Bakan Yerlikaya duyurdu: 13 bin 440 personelle 466 operasyon

Türkiye'ye 13 bin kilometre uzaklıktaki ülkeye ANKA SİHA teklifi! Nefesler tutuldu, rekor bir satış gelebilir

Petrol emareleri üzerine bölgeye gidildi! Hemen sondaj yapılacak, müjde her an gelebilir

ALS sorularını örgüt mensuplarına dağıtan FETÖ'cülere eş zamanlı operasyonlar

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'den partisine gözdağı, Tunç Soyer'e sert sözler

Baskı artıyor, altın fiyatları resmen çakıldı! Son 6 ayın en dip seviyesinden işlem görüyor
Spor Süper Lig ekibi Emre Belezoğlu bombasını patlatacak!
Spor

Süper Lig ekibi Emre Belezoğlu bombasını patlatacak!

Yeniakit Publisher
2023-10-03 10:17:00 -
Süper Lig ekibi Emre Belezoğlu bombasını patlatacak!

Kötü gidişat sonrası teknik direktör Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü'nün son olarak Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu ile bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.

Emre Belözoğlu teknik direktörlük serüvenine bir sayda daha ekleyecek...

Son olarak Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu için yeni bir iddia ortaya atıldı.

ANKARAGÜCÜ'NDE EMRE BELÖZOĞLU SESLERİ

Tolunay Kafkas'la yollarını ayıran Ankaragücü'nde adaylardan biri de Emre Belözoğlu. Sarı-Lacivertlilerin 43 yaşındaki teknik adamla görüşeceği aktarıldı.

BİR DİĞER ADAY RIZA ÇALIMBAY
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan haber detayında Emre Belözoğlu'nun yanı sıra Ankaragücü'nün adaylarından bir diğerinin Rıza Çalımbay olduğu vurgulandı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN BAŞAKŞEHİR KARNESİ

Başakşehir ile toplam 86 maça çıkan Emre Belözoğlu 44 galibiyet, 21 yenilgi ve 21 beraberlik alarak maç başına 1.78 puan ortalaması yakalamıştı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23