Süper Lig ekibi Emre Belezoğlu bombasını patlatacak!
Kötü gidişat sonrası teknik direktör Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü'nün son olarak Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu ile bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.
Emre Belözoğlu teknik direktörlük serüvenine bir sayda daha ekleyecek...
Son olarak Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu için yeni bir iddia ortaya atıldı.
ANKARAGÜCÜ'NDE EMRE BELÖZOĞLU SESLERİ
Tolunay Kafkas'la yollarını ayıran Ankaragücü'nde adaylardan biri de Emre Belözoğlu. Sarı-Lacivertlilerin 43 yaşındaki teknik adamla görüşeceği aktarıldı.
BİR DİĞER ADAY RIZA ÇALIMBAY
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Öte yandan haber detayında Emre Belözoğlu'nun yanı sıra Ankaragücü'nün adaylarından bir diğerinin Rıza Çalımbay olduğu vurgulandı.
EMRE BELÖZOĞLU'NUN BAŞAKŞEHİR KARNESİ
Başakşehir ile toplam 86 maça çıkan Emre Belözoğlu 44 galibiyet, 21 yenilgi ve 21 beraberlik alarak maç başına 1.78 puan ortalaması yakalamıştı.