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Spor Süper Lig ekibi çıldırdı! Çok sert açıklama...
Spor

Süper Lig ekibi çıldırdı! Çok sert açıklama...

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'dan istifasının ardından adı bordo mavili kulüple anılan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sarı kırmızılı takımda ayrılacağı iddialarına cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 15:35:00 -
Süper Lig ekibi çıldırdı! Çok sert açıklama...

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'dan istifasının ardından adı bordo mavili kulüple anılan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sarı kırmızılı takımda ayrılacağı iddialarına cevap verdi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile Teknik Direktör Çağdaş Atan arasında tartışma yaşandığı ve genç teknik adamın ayrılacağı yönünde yapılan haberlere tepki geldi.

Başkan Çamlı ve Teknik Direktör Atan, ayrılık yönündeki haberlerin doğru olmadığını vurguladı. Çağdaş Atan iddialara ilişkin, "Nereye ayrılıyoruz. Daha yeni geldik. Buradayız" yanıtı verdi. Star'a göre; 

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ise, "Çağdaş, bu şehrin evladı. Saçma sapan, deli saçması, o yazan çizen, ruh hastası adamlara deyin ki; Çağdaş, Kayseri'de kendisini ait hissediyor. Kayserispor'da yapacağı çok iş var. Bunları tamamlamadan Çağdaş hiçbir yere gitmeyecektir. Bu şehirde benden çok Çağdaş hoca değer görüyor" dedi.
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