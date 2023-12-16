Süper Lig devlerine ilaç olacak! Bomba transfer müjdeleri açıklandı

Ocak ayının gelmesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. Öte yandan sezon sonu sözleşmesi tamamlanacak yıldızlar, FIFA talimatları gereği Ocak ayından itibaren sözleşme imzayalabilecekler. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde oldukları bu iki isme imza attırmak için masaya oturacak.

ANDRE GOMES (EVERTON)

Premier Lig yönetiminden ağır bir ceza alan Everton ligde kalma mücadelesi verirken Andre Gomes bu sezon A Takım'da forma şansı bulamadı. 2019'da 25 Milyon Euro karşılığında transfer edilen Portekizli oyuncu sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılacak.

AARON WAN BISSAKA (MANCHESTER UNITED)

2019 yılında 55 milyon Euro'ya Manchester United'a transfer olan Kongo asıllı İngiliz sağ bekin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Düzenli olarak forma giyemeyen Wan Bissaka'nın kulüp taraflı bir yıllık da opsiyonu bulunuyor. İngiliz devi bu opsiyonla ilgili kararını henüz vermedi. Opsiyon kullanılmazsa Wan Bissaka ücretsiz bir şekilde transfer olabilecek.

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CHE ADAMS (SOUTHAMPTON)

2019 yılında transfer edilen İskoç hğcum oyuncusu bu sezon Championship'te 18 maçta dört gol ve iki asistlik performans sergiledi. Che Adams sezon sonunda takımı Premier Lig'e yükselemezse ayrılmayı düşünüyor.

DAICHI KAMADA (LAZIO)

Sezon başına Lazio ile 1+3 yıllık sözleşme imzalayan Japon oyuncu ilk 11'de şans bulmakta zorlanıyor. İtalyan ekibi Kamada ile ilgili kararını sezon sonu verecek. Olumsuz bir durumda bonservissiz olarak transfer edilebilecek.

ERIC DIER (TOTTENHAM)

Bir dönem tahmini transfer bedeli 40 milyon Euro olarak gösterilen İngiliz oyuncu son dönemde düşüş yaşadı. Tottenham'da forma şansı bulamayan Dier, sezon sonunda takımdan ayrılabilecek isimlerin başında geliyor.

PABLO FORNALS (WEST HAM UNITED)

10 numara olarak görev yapan İspanyol yıldız, bu sezon takımında 18 maçta forma giydi. Gol ya da asist yapma başarısı gösteremeyen Fornals, sezon sonunda boşa çıkıyor.

GABRIEL BARBOSA (FLAMENGO)

Bir dönem Inter ve Benfica formaları da giyen Brezilyalı oyuncu ülkesinde gollerine devam ediyor. Takımıyla birçok başarıya imza atan oyuncunun sözleşmesi önümüzdeki yıl sonunda sona erecek.

GUIDO RODRIGUEZ (REAL BETIS)

Hem stoper hem de ön libero olarak görev yapabilen Guido Rodriguez 2020'den beri Real Betis forması giyiyor. Arjantinli oyuncu devre arası transfer dönemiyle birlikte sezon sonu için istediği takıma bonservissiz imza atabilir.

MARIO HERMOSO (ATLETİCI MADRID)

2019'da 25 milyon Euro karşılığında transfer edilen İspanyol stoperin sözleşmesi sezon sonunda tamamlanıyor. Atletico Madrid takımda tutmak istiyor, ancak şimdiden birçok talibi var.