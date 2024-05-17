Süper Lig devinin yeni kalecisi Altay Bayındır! Alıyorlar, bitti bu iş: Hayırlı uğurlu osun... Herkes şaştı kaldı!
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için transferde hareketli günler yaşanıyor. İngiliz ekibinde süre bulamayan milli file bekçisi çözümü buldu. Alıyorlar, yeniden Türkiye'ye dönüyor. İşte Altay Bayındır haberinin detayları...
4 yıllık Fenerbahçe kariyerini noktalayarak Premier Lig devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için Ada'da işler istediği gibi gitmiyor. İngiliz ekibinde süre bulmakta oldukça zorlanan hatta neredeyse hiç süre bulamayan milli eldiven, takımdan ayrılma kararı aldı. Milli kaleci, Süper Lig devine imza atarak yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.
ALTAY BAYINDIR, TRABZONSPOR İLE SÖZ KESTİ
Uğurcan Çakır ile yollarını ayırması beklenen Trabzonspor, aradığı kaleciyi buldu. İngiliz basınında yer alan habere göre; Trabzonspor, Altay Bayındır'ı transfer etmek için prensip anlaşmasına vardı. Tarafların yaz transfer döneminin başlamasının hemen ardından resmi imzaları atacağı kaydedildi.
KİRALIK VE SATIN ALMA OPSİYONU
Trabzonspor'un Altay Bayındır için Manchester ekibi ile yaptığı anlaşmanın detaylarına haberde yer verildi. Bordo-mavili ekibin ve kırmızılıların, Altay için 1 sezonluk kiralama ve ardından zorunlu satın alma opsiyonu üzerinden bir anlaşma yaptığı belirtildi.
MANCHESTER RAKAMLARI
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Altay Bayındır, Manchester United ile sadece 1 maçta süre bulabildi. 26 yaşındaki eldiven, bu mücadelede kalesinde 2 gol gördü.