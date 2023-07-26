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Spor Süper Lig devinden çifte bomba! Bu sefer olacak mı?
Spor

Süper Lig devinden çifte bomba! Bu sefer olacak mı?

Yeniakit Publisher
2023-07-26 12:03:00 -
Süper Lig devinden çifte bomba! Bu sefer olacak mı?

Transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş bomba transferlerle geri dönüyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Philippe Coutinho ve Alexis Sanchez'e çevirdi. İki oyuncuyla da anlaşma aşamasına gelen siyah-beyazlıların kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaptığı transferlerle şimdilik geride kalan Beşiktaş yönetimi çifte bomba patlatmayı planlıyor. Şenol Güneş yönetiminde bu sezon şampiyon olmak isteyen siyah-beyazlılar transfer çalışmalarında gaza bastı.

Coutinho ve Alexis Sanchez'in menajerleriyle temas kuran Beşiktaş yöneticileri olumlu cevap aldı. Bonservisi elinde olan Alexis Sanchez ile büyük ölçüde el sıkışan Beşiktaş yönetimi, Coutinho ile de anlaşıp bu iki ismi aynı anda açıklamayı planlıyor.

Alexis Sanchez'i Galatasaray'ın da istediği bilinirken, sarı-kırmızılılar tercihini Zaha'dan yana kullanmıştı.
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