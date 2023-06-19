Süper Lig devi transferi bitiriyor

Fenerbahçe, Inter ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko'yu kadrosuna katmaya çok yakın. Sarı-lacivertliler, Bosna-Hersekli golcünün transferindeki son detayları konuşmak için menajerini İstanbul'a çağırdı.

Sports Digitale'nin haberine göre, Edin Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci, Fenerbahçe ile sözleşmenin son detaylarını görüşmek ve sonuçlandırmak için İstanbul'a geldi.

14 gol attı

Edin Dzeko bu sezon 52 resmi maçta forma giydi. Bosna Hersekli futbolcu, bu karşılaşmalarda 14 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 kez de gol pası verdi.