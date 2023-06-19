  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Intel’den İsrail'e tamı tamına 25 milyar dolarlık yatırım: harekete geçtiler, flaş hamleyi yaptılar

İstifa edip bir saat sonra geri dönen Uğur Dündar'a Şekip Mosturoğlu'ndan gündem olan mesaj!

Mustafa Kamalak'ın iddiası! 'Yeryüzünde Kitap ve Sünnet'e sahip çıkan tek partiyiz'

Türk şirketinden beklenmedik Türkiye kararı! Müjdeyi verdi: Doğalgaz boru hattı projesini satın aldı

Köşeye sıkışan YPG'li Salih Müslüm böyle ağladı!

Neyse ki Türkiye’de değil! Mansur Yavaş'ın ikizi bulundu

Mısır’da manastır kütüphanesinde bir incilin kapağın yapıştırılmış olarak bulundu! İşte Resulullah’ın kutsal emanetleri

'Abdüllatif Şener işaret fişeği' deyip bombayı patlattı! Birçok vekil AK Parti'ye geçecek

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Türkiye'ye duyurdu: Cebinde, bankada altını, doları olanlar dikkat!

Tüm Türkiye’ye örnek olacak! Bu ilçede anonsla eleman aranıyor
Spor Süper Lig devi transferi bitiriyor
Spor

Süper Lig devi transferi bitiriyor

Yeniakit Publisher
2023-06-19 01:19:00 -
Süper Lig devi transferi bitiriyor

Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Edin Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci, görüşmeleri hızlandırmak için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, Inter ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko'yu kadrosuna katmaya çok yakın. Sarı-lacivertliler, Bosna-Hersekli golcünün transferindeki son detayları konuşmak için menajerini İstanbul'a çağırdı.

Sports Digitale'nin haberine göre, Edin Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci, Fenerbahçe ile sözleşmenin son detaylarını görüşmek ve sonuçlandırmak için İstanbul'a geldi.

14 gol attı

Edin Dzeko bu sezon 52 resmi maçta forma giydi. Bosna Hersekli futbolcu, bu karşılaşmalarda 14 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 kez de gol pası verdi.

Ali Koç teknik direktör kararını açıkladı
Ali Koç teknik direktör kararını açıkladı

Spor

Ali Koç teknik direktör kararını açıkladı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Milan'dan Fenerbahçe'ye sürpriz teklif
Milan'dan Fenerbahçe'ye sürpriz teklif

Spor

Milan'dan Fenerbahçe'ye sürpriz teklif

Galatasaray Fenerbahçe'nin eski yıldızının peşinde
Galatasaray Fenerbahçe'nin eski yıldızının peşinde

Spor

Galatasaray Fenerbahçe'nin eski yıldızının peşinde

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23