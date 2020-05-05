Süper Lig devam edecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama
TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu.
Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklamada bulundu ve şu sözleri söyledi;
"TFF Başkanı Sn. Nihat Özdemir’le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum"