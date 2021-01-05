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Spor Süper Lig bugün hangi maçlar var? | Süper Lig 17. hafta
Spor

Süper Lig bugün hangi maçlar var? | Süper Lig 17. hafta

Süper Lig günün programı | Süper Lig'de 17. hafta 5 Ocak Salı günü oynanacak üç maçla başlayacak. Peki, bu akşam hangi takımların maçı var/ | Süper Lig güncel puan durumu | Süper Lig 17. hafta fikstürü

Yeniakit Publisher
2021-01-05 09:04:00 -
Süper Lig bugün hangi maçlar var? | Süper Lig 17. hafta

Süper Lig'de görünüm | Süper Lig'de 17. hafta bugün oynanacak Gaziantep FK-Ankaragücü, Yeni Malatyaspor-Sivasspor ve Konyaspor-Galatasaray maçlarıyla başlayacak. Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2021 sezonunda Süper Lig'den hiçbir takım düşürülmedi. Bu sebeple ligde 21 takım yer alıyor. Hal böyle olunca her hafta bir ekip ligi bay geçiyor. Ligi 17. haftasında ise ligi Kasımpaşa bay geçecek.

Süper Lig bugün hangi maçlar var? | Süper Lig 17. hafta

5 Ocak Salı

16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Sarper Barış Saka

16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

6 Ocak 2021 Çarşamba

13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol

16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Trabzonspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

7 Ocak 2021 Perşembe

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

Süper Lig puan durumu

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