Süper Lig bugün hangi maçlar var? | Süper Lig 17. hafta
Süper Lig günün programı | Süper Lig'de 17. hafta 5 Ocak Salı günü oynanacak üç maçla başlayacak. Peki, bu akşam hangi takımların maçı var/ | Süper Lig güncel puan durumu | Süper Lig 17. hafta fikstürü
Süper Lig'de görünüm | Süper Lig'de 17. hafta bugün oynanacak Gaziantep FK-Ankaragücü, Yeni Malatyaspor-Sivasspor ve Konyaspor-Galatasaray maçlarıyla başlayacak. Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2021 sezonunda Süper Lig'den hiçbir takım düşürülmedi. Bu sebeple ligde 21 takım yer alıyor. Hal böyle olunca her hafta bir ekip ligi bay geçiyor. Ligi 17. haftasında ise ligi Kasımpaşa bay geçecek.
Süper Lig bugün hangi maçlar var? | Süper Lig 17. hafta
5 Ocak Salı
16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Sarper Barış Saka
16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: Arda Kardeşler
6 Ocak 2021 Çarşamba
13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan
16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol
16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Trabzonspor-Göztepe: Cüneyt Çakır
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
7 Ocak 2021 Perşembe
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler