Süper Lig bu hafta neden maç yok? Süper Lig’e neden ara verildi?
Bu hafta neden Süper Lig’de maç yok? Süper Lig’de 23.hafta 23 Ocak Pazar akşamı oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçıyla tamamlandı. Futbolseverler ise ‘Neden 4 Şubat’a kadar maç yok?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de neden maç oynanmıyor. Süper Lig 24.hafta ne zaman?
Süper Lig’de heyecan 23.hafta maçlarıyla devam etti. Futbolseverler ise 24.haftan maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta neden ligler yok?
Süper Lig bu hafta neden maç yok? Süper Lig’e neden ara verildi?
Süper Lig’in 24.haftası 4 Şubat’ta başlayacak. Futbolseverler ise 28-29-30 Ocak tarihlerinde neden lig maçlarının oynanmayacağını merak ediyor. Önümüzdeki hafta sonu Dünya Kupası Güney Amerika Eleme maçları oynanacak. Bu sebeple 24.hafta maçları ayın 4’ünde oynanamaya başlayacak.
28 Ocak Cuma
Ekvador - Brezilya
Paraguay - Uruguay
Şili - Arjantin
Kolombiya - Peru
29 Ocak Cumartesi
Venezuela - Bolivya
1 Şubat Salı
Bolivya - Şili
2 Şubat Çarşamba
Uruguay - Venezuela
Arjantin - Kolombiya
Brezilya - Paraguay
Peru - Ekvador
İşte, Süper Lig’de 24.hafta maçları
4 Şubat Cuma:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor
20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor
5 Şubat Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
6 Şubat Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray
19.00 Göztepe-Altay
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor