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Spor Süper Lig bu hafta neden maç yok? Süper Lig’e neden ara verildi?
Spor

Süper Lig bu hafta neden maç yok? Süper Lig’e neden ara verildi?

Bu hafta neden Süper Lig’de maç yok? Süper Lig’de 23.hafta 23 Ocak Pazar akşamı oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçıyla tamamlandı. Futbolseverler ise ‘Neden 4 Şubat’a kadar maç yok?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de neden maç oynanmıyor. Süper Lig 24.hafta ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-01-24 13:25:00 -
Süper Lig bu hafta neden maç yok? Süper Lig’e neden ara verildi?

Süper Lig’de heyecan 23.hafta maçlarıyla devam etti. Futbolseverler ise 24.haftan maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta neden ligler yok?

Süper Lig bu hafta neden maç yok? Süper Lig’e neden ara verildi?

Süper Lig’in 24.haftası 4 Şubat’ta başlayacak. Futbolseverler ise 28-29-30 Ocak tarihlerinde neden lig maçlarının oynanmayacağını merak ediyor. Önümüzdeki hafta sonu Dünya Kupası Güney Amerika Eleme maçları oynanacak. Bu sebeple 24.hafta maçları ayın 4’ünde oynanamaya başlayacak.

28 Ocak Cuma

Ekvador - Brezilya

Paraguay - Uruguay

Şili - Arjantin

Kolombiya - Peru

29 Ocak Cumartesi

Venezuela - Bolivya

1 Şubat Salı

Bolivya - Şili

2 Şubat Çarşamba

Uruguay - Venezuela

Arjantin - Kolombiya

Brezilya - Paraguay

Peru - Ekvador

İşte, Süper Lig’de 24.hafta maçları

4 Şubat Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor

5 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

6 Şubat Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

19.00 Göztepe-Altay

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor

 

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