Süper Lig 9.hafta maçları | Süper Lig haftanın maçları hakemleri:
Süper Lig’de 9.hafta maçlarının programı araştırılmaya başlandı. Haftanın maçları kadar hangi maçı hangi hakemin yöneteceği de araştırılıyor. Süper Lig 9.hafta fikstürü
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler ise 9.hafta maçlarını araştırıyor. Peki, bu hafta kimlerin maçı var?
Süper Lig 9.hafta maçları | Süper Lig haftanın maçları hakemleri:
7 Ekim Cuma
20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka
8 Ekim Cumartesi
14.30 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Yasin Kol
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor: Mert Güzenge
20.00 Bitexen Giresunspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
9 Ekim Pazar
14.30 HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor: Burak Şeker
17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
10 Ekim Pazartesi
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Kadir Sağlam