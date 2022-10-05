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Spor Süper Lig 9.hafta maçları | Süper Lig haftanın maçları hakemleri:
Spor

Süper Lig 9.hafta maçları | Süper Lig haftanın maçları hakemleri:

Süper Lig’de 9.hafta maçlarının programı araştırılmaya başlandı. Haftanın maçları kadar hangi maçı hangi hakemin yöneteceği de araştırılıyor. Süper Lig 9.hafta fikstürü

Yeniakit Publisher
2022-10-05 23:40:00 -
Süper Lig 9.hafta maçları | Süper Lig haftanın maçları hakemleri:

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler ise 9.hafta maçlarını araştırıyor. Peki, bu hafta kimlerin maçı var?

Süper Lig 9.hafta maçları | Süper Lig haftanın maçları hakemleri:

7 Ekim Cuma

20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

8 Ekim Cumartesi

14.30 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Yasin Kol

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor: Mert Güzenge

20.00 Bitexen Giresunspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

9 Ekim Pazar

14.30 HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor: Burak Şeker

17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

10 Ekim Pazartesi

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Kadir Sağlam

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