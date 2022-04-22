Süper Lig 34. Hafta Programı belli oldu
Futbolda Süper Lig ile 1. Lig'de 34'üncü hafta maçları oynanacak. TFF 2. Lig'de 36'ncı, TFF 3. Lig 1 ve 3. Gruplarda 32'nci, 2. Grup'ta 36'ncı, Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19'uncu hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Bugün:
20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
Yarın:
16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Kalyon)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)
20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)
24 Nisan Pazar:
16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)
20.30 Altay-Galatasaray (Alsancak Mustafa Denizli)
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Antalya)
25 Nisan Pazartesi:
20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
1. Lig
Yarın:
16.00 Gençlerbirliği-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eryaman)
20.30 Bursaspor-Altaş Denizlispor (Bitci Timsah Park)
24 Nisan Pazar:
13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
13.30 Ankara Keçiörengücü-NasaDoge Menemenspor (Aktepe)
16.00 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)
20.30 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Balıkesirspor-MKE Ankaragücü (Balıkesir Atatürk)
25 Nisan Pazartesi:
14.30 Tuzlaspor-Adanaspor (Eyüp)
20.30 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)