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Spor Süper Lig 34. Hafta Programı belli oldu
Spor

Süper Lig 34. Hafta Programı belli oldu

Futbolda Süper Lig ile 1. Lig'de 34'üncü hafta maçları oynanacak. TFF 2. Lig'de 36'ncı, TFF 3. Lig 1 ve 3. Gruplarda 32'nci, 2. Grup'ta 36'ncı, Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19'uncu hafta karşılaşmaları yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 11:28:00 -
Süper Lig 34. Hafta Programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

Yarın:

16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

24 Nisan Pazar:

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)

20.30 Altay-Galatasaray (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Antalya)

25 Nisan Pazartesi:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

1. Lig

Yarın:

16.00 Gençlerbirliği-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eryaman)

20.30 Bursaspor-Altaş Denizlispor (Bitci Timsah Park)

24 Nisan Pazar:

13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

13.30 Ankara Keçiörengücü-NasaDoge Menemenspor (Aktepe)

16.00 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)

20.30 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Balıkesirspor-MKE Ankaragücü (Balıkesir Atatürk)

25 Nisan Pazartesi:

14.30 Tuzlaspor-Adanaspor (Eyüp)

20.30 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

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