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Spor Süper Lig 29. hafta maç sonuçları | Süper Lig puan durumu
Spor

Süper Lig 29. hafta maç sonuçları | Süper Lig puan durumu

Süper Lig 29. hafta maç sonuçları. Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçta Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş-Gaziantep FK karşılaşmasının sevinenin siyah beyazlı takım olurken, Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor maçının 14. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Boupendza'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Medipol Başakşehir, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 90. dakikada Demba Ba'nın attığı golle 1-0 yendi. İşte Süper Lig 29. hafta maç sonuçları ve Süper Lig puan durumu.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 08:10:00 - 2021-03-08 08:10:53
Süper Lig 29. hafta maç sonuçları | Süper Lig puan durumu

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 29. hafta maçlarında Galatasaray Sivasspor ile berabere kalması nedeniyle sarı kırmızı takımın liderlik koltuğundan olmasına neden oldu. Beşiktaş, Gaziantep’i 2-1 yenmesiyle birlikte 60 puanla liderlik tahtına oturmayı başardı. oynanan 2 maçla başladı. İşte Süper Lig 29. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın maçları...

6 Mart Cumartesi maç sonuçları

16.00 Yukatel Denizlispor 3-2 Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş 2-1 Gaziantep (Vodafone Park)

7 Mart Pazar maç sonuçları

13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)

16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

8 Mart Pazartesi maçları

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

19.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Süper Lig puan durumu

Süper lig puan durumu 29. hafta maç sonuçları

Süper lig puan durumu 29. hafta maç sonuçları

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