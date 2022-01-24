Süper Lig 24.hafta maçları | Süper Lig haftanın maçları
Süper Lig’de 23.hafta Galatasaray-Trabzonspor maçıyla noktalandı. Futbolseverler ise şimdiden 24.hafta maçlarını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig 24.hafta maçları ne zaman? Süper Lig haftanın maçları güncel
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler 23.haftanın ardından bir sonraki haftanın fikstürünü araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig 24.hafta maçları | Süper Lig haftanın maçları
24. hafta
4 Şubat Cuma:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor
20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor
5 Şubat Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
6 Şubat Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray
19.00 Göztepe-Altay
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor
25. hafta
11 Şubat Cuma:
20.00 Altay-Çaykur Rizespor
12 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK
16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe
19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor
13 Şubat Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor
14 Şubat Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe
20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş
26. hafta
18 Şubat Cuma:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir
19 Şubat Cumartesi:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor
19.00 Beşiktaş-Altay
20 Şubat Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor
21 Şubat Pazartesi:
20.00 Göztepe-Galatasaray