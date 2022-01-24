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Spor Süper Lig 24.hafta maçları | Süper Lig haftanın maçları
Spor

Süper Lig 24.hafta maçları | Süper Lig haftanın maçları

Süper Lig’de 23.hafta Galatasaray-Trabzonspor maçıyla noktalandı. Futbolseverler ise şimdiden 24.hafta maçlarını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig 24.hafta maçları ne zaman? Süper Lig haftanın maçları güncel

Yeniakit Publisher
2022-01-24 13:16:00 -
Süper Lig 24.hafta maçları | Süper Lig haftanın maçları

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler 23.haftanın ardından bir sonraki haftanın fikstürünü araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig 24.hafta maçları  | Süper Lig haftanın maçları

24. hafta

4 Şubat Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor

5 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

6 Şubat Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

19.00 Göztepe-Altay

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor

25. hafta

11 Şubat Cuma:

20.00 Altay-Çaykur Rizespor

12 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK

16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe

19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor

13 Şubat Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor

14 Şubat Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe

20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş

26. hafta

18 Şubat Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir

19 Şubat Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor

19.00 Beşiktaş-Altay

20 Şubat Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor

21 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Galatasaray

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