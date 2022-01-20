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Spor Süper Lig 23. hafta maçları ne zaman hangi gün? Bu hafta sonu maç var mı?
Spor

Süper Lig 23. hafta maçları ne zaman hangi gün? Bu hafta sonu maç var mı?

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig’de 22.hafta maçları 20 Ocak Perşembe akşamı tamamlanacak. Futbolseverler ise 23.hafta maçlarının ne zaman hangi gün başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta sonu Süper Lig’de maç var mı? Süper Lig 23.hafta programı

Yeniakit Publisher
2022-01-20 12:31:00 -
Süper Lig 23. hafta maçları ne zaman hangi gün? Bu hafta sonu maç var mı?

Süper Lig’de 23.hafta maçlarının ne zaman oynanacağı merak konusu. Bu sebeple futbolseverler “Bu hafta Süper Lig maçı var mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 23.hafta maçları ne zaman oynanacak?

Süper Lig 23. hafta maçları ne zaman hangi gün? Bu hafta sonu maç var mı?

22 Ocak Cumartesi

13.30 Antalyaspor-Gaziantep FK

13.30 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

16.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe

23 Ocak Pazar

13.30 Kasımpaşa-Kayserispor

13.30 Hatayspor-Çaykur Rizespor

16.00 GZT Giresunspor-Alanyaspor

16.00 Altay-Konyaspor

19.00 Galatasaray-Trabzonspor

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