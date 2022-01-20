Süper Lig 23. hafta maçları ne zaman hangi gün? Bu hafta sonu maç var mı?
Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig’de 22.hafta maçları 20 Ocak Perşembe akşamı tamamlanacak. Futbolseverler ise 23.hafta maçlarının ne zaman hangi gün başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta sonu Süper Lig’de maç var mı? Süper Lig 23.hafta programı
Süper Lig’de 23.hafta maçlarının ne zaman oynanacağı merak konusu. Bu sebeple futbolseverler “Bu hafta Süper Lig maçı var mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 23.hafta maçları ne zaman oynanacak?
Süper Lig 23. hafta maçları ne zaman hangi gün? Bu hafta sonu maç var mı?
22 Ocak Cumartesi
13.30 Antalyaspor-Gaziantep FK
13.30 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
16.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe
23 Ocak Pazar
13.30 Kasımpaşa-Kayserispor
13.30 Hatayspor-Çaykur Rizespor
16.00 GZT Giresunspor-Alanyaspor
16.00 Altay-Konyaspor
19.00 Galatasaray-Trabzonspor