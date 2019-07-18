0553 313 94 23

Süper Lig 2019-2020 sezonu derbi maçları ne zaman? Son dakika süper lig 2019-2020 maçları

Süper Lig fikstürü son dakika haber: Futbolseverlerin dört gözle beklediği Süper Lig maçları için heyecan dorukta. Süper Lig ne zaman başlıyor? sorusu futbolseverler tarafından merakla araştırılmakta. Süper Lig 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi. Buna göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig 3. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor derbi, 6. hafta Trabzonspor-Beşiktaş derbisi, yine 6. hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Süper Lig 9. hafta ise Beşiktaş-Galatasaray derbisi ile yeşil sahalar hareketlenecek. 13. hafta ise Trabzonspor-Galatasaray derbisi start verecek. Süper Lig 16. hafta maçlarında ise Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak. İşte Süper Lig 2019-2020 sezonu derbi maçları.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:10
Süper Lig 2019-2020 sezonu derbi maçları ne zaman? Son dakika süper lig 2019-2020 maçları

Süper Lig fikstürü son dakika haber: Futbolseverlerin dört gözle beklediği Süper Lig maçları için heyecan dorukta. Süper Lig ne zaman başlıyor? sorusu futbolseverler tarafından merakla araştırılmakta. Süper Lig 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi. Buna göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig 3. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor derbi, 6. hafta Trabzonspor-Beşiktaş derbisi, yine 6. hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Süper Lig 9. hafta ise Beşiktaş-Galatasaray derbisi ile yeşil sahalar hareketlenecek. 13. hafta ise Trabzonspor-Galatasaray derbisi start verecek. Süper Lig 16. hafta maçlarında ise Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak. İşte Süper Lig 2019-2020 sezonu derbi maçları.

1.HAFTA

KAYSERİSPOR - ALANYASPOR

GÖZTEPE - ANTALYASPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - ÇAYKUR RİZESPOR

KONYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ

DENİZLİSPOR - GALATASARAY

FENERBAHÇE - GAZİŞEHİR GFK

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR

Y. MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR

Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri

2.HAFTA

GAZİŞEHİR GAZİANTEP - GENÇLERBİRLİĞİ

GALATASARAY - KONYASPOR

MKE ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR

ALANYASPOR - KASIMPAŞA

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE

RİZESPOR - SİVASSPOR

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE

TRABZONSPOR - MALATYASPOR

ANTALYASPOR - DENİZLİSPOR

3.HAFTA

GÖZTEPE - DENİZLİSPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR

KASIMPAŞA - MKE ANKARAGÜCÜ

SİVASSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR

YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR

KONYASPOR - ANTALYASPOR

BEŞİKTAŞ - RİZESPOR

KAYSERİSPOR - GALATASARAY

4.HAFTA

ALANYASPOR - FENERBAHÇE

BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR

DENİZLİSPOR - KONYASPOR

MKE ANKARAGÜCÜ - MALATYASPOR

TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

GAZİŞEHİR GAZİANTEP - BEŞİKTAŞ

RİZESPOR - GÖZTEPE

GALATASARAY - KASIMPAŞA

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR

5.HAFTA

GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR

KAYSERİSPOR - DENİZLİSPOR

GÖZTEPE - KONYASPOR

MALATYASPOR - GALATASARAY

SİVASSPOR - TRABZONSPOR

FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR

RİZESPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP

6.HAFTA

MKE ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ

GALATASARAY - FENERBAHÇE

DENİZLİSPOR - KASIMPAŞA

KONYASPOR - KAYSERİSPOR

ALANYASPOR - SİVASSPOR

GAZİŞEHİR GAZİANTEP - GÖZTEPE

ANTALYASPOR - MALATYASPOR

7.HAFTA

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR

YENİ MALATYASPOR - DENİZLİSPOR

GAZİŞEHİR GAZİANTEP - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

SİVASSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR

KASIMPAŞA - KONYASPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY

8.HAFTA

ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

TRABZONSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP

ALANYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR

GALATASARAY - SİVASSPOR

DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE

MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ

KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE

KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR

9.HAFTA

GÖZTEPE - KASIMPAŞA

GAZİŞEHİR GAZİANTEP - ALANYASPOR

SİVASSPOR - ANTALYASPOR

YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - DENİZLİSPOR

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY

FENERBAHÇE - KONYASPOR

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR

RİZESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

10.HAFTA

KONYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR

ALANYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

MKE ANKARAGÜCÜ - GAZİŞEHİR GAZİANTEP

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ

DENİZLİSPOR - SİVASSPOR

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE

TRABZONSPOR - GÖZTEPE

KASIMPAŞA - YENİ MALATYASPOR

11.HAFTA

GÖZTEPE A.Ş. - YENİ MALATYASPOR

BEŞİKTAŞ - YUKATEL DENİZLİSPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

TRABZONSPOR A.Ş. - ALANYASPOR

FENERBAHÇE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - MKE ANKARAGÜCÜ
SİVASSPOR - KONYASPOR

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - GALATASARAY A.Ş.

12.HAFTA

KASIMPAŞA A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

MKE ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR A.Ş.

ALANYASPOR - GÖZTEPE A.Ş.
ANTALYASPOR A.Ş. - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

GALATASARAY A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

YUKATEL DENİZLİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - SİVASSPOR

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

13.HAFTA

GÖZTEPE A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

ALANYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - YUKATEL DENİZLİSPOR

SİVASSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ANTALYASPOR A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

TRABZONSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - KONYASPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - YENİ MALATYASPOR

14.HAFTA

MKE ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE A.Ş.

ANTALYASPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

FENERBAHÇE A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

YUKATEL DENİZLİSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

KONYASPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

GALATASARAY A.Ş. - ALANYASPOR

KASIMPAŞA A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

YENİ MALATYASPOR - SİVASSPOR

15. hafta

TRABZONSPOR A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR

SİVASSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

ALANYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş.

GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE A.Ş.

GALATASARAY A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KONYASPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. - YENİ MALATYASPOR

16.HAFTA

GÖZTEPE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

KASIMPAŞA A.Ş. - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

YENİ MALATYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

YUKATEL DENİZLİSPOR - ALANYASPOR

FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

ANTALYASPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

GENÇLERBİRLİĞİ - SİVASSPOR

17.HAFTA

MKE ANKARAGÜCÜ - YUKATEL DENİZLİSPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

GALATASARAY A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

TRABZONSPOR A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KASIMPAŞA A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

SİVASSPOR - GÖZTEPE A.Ş.

ALANYASPOR - KONYASPOR

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - YENİ MALATYASPOR

18.HAFTA

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - YENİ MALATYASPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

MKE ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR

ANTALYASPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

TRABZONSPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

ALANYASPOR - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - FENERBAHÇE A.Ş.

GALATASARAY A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. - SİVASSPOR

Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri

19.HAFTA

GÖZTEPE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

YUKATEL DENİZLİSPOR - ANTALYASPOR A.Ş.

KASIMPAŞA A.Ş. - ALANYASPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

FENERBAHÇE A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş.

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

20.HAFTA

ANTALYASPOR A.Ş. - KONYASPOR

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GENÇLERBİRLİĞİ

YUKATEL DENİZLİSPOR - GÖZTEPE A.Ş.

MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA A.Ş.

GALATASARAY A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - SİVASSPOR

ALANYASPOR - YENİ MALATYASPOR

Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri

21.HAFTA

KONYASPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR A.Ş.

FENERBAHÇE A.Ş. - ALANYASPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

GÖZTEPE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

SİVASSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

KASIMPAŞA A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR A.Ş.

YENİ MALATYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

22.HAFTA

ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

ANTALYASPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

YUKATEL DENİZLİSPOR - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

TRABZONSPOR A.Ş. - SİVASSPOR

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ A.Ş.

MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE A.Ş.

KONYASPOR - GÖZTEPE A.Ş.

GALATASARAY A.Ş. - YENİ MALATYASPOR

23.HAFTA

KASIMPAŞA A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR

YENİ MALATYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş.

SİVASSPOR - ALANYASPOR

GÖZTEPE A.Ş. - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

GENÇLERBİRLİĞİ - MKE ANKARAGÜCÜ

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - KONYASPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

24.HAFTA

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - GÖZTEPE A.Ş.

TRABZONSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

GALATASARAY A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

KONYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

MKE ANKARAGÜCÜ - SİVASSPOR

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

ANTALYASPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

YUKATEL DENİZLİSPOR - YENİ MALATYASPOR

25.HAFTA

FENERBAHÇE A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ALANYASPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - ANTALYASPOR A.Ş.

KASIMPAŞA A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

GÖZTEPE A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - TRABZONSPOR A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

YENİ MALATYASPOR - KONYASPOR

SİVASSPOR - GALATASARAY A.Ş.

26.HAFTA

ALANYASPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

TRABZONSPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

KASIMPAŞA A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

YUKATEL DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

MKE ANKARAGÜCÜ - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

ANTALYASPOR A.Ş. - SİVASSPOR

GALATASARAY A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

KONYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR

27.HAFTA

SİVASSPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR

FENERBAHÇE A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ALANYASPOR

YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - MKE ANKARAGÜCÜ

GÖZTEPE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

28.HAFTA

ALANYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

ANTALYASPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

GALATASARAY A.Ş. - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

MKE ANKARAGÜCÜ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

YUKATEL DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

KONYASPOR - SİVASSPOR

KASIMPAŞA A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE A.Ş.

29.HAFTA

FENERBAHÇE A.Ş. - YENİ MALATYASPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA A.Ş.

GÖZTEPE A.Ş. - ALANYASPOR

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - ANTALYASPOR A.Ş.

SİVASSPOR - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GALATASARAY A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş. - KONYASPOR

TRABZONSPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

30.HAFTA

GALATASARAY A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

YUKATEL DENİZLİSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

ANTALYASPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

KASIMPAŞA A.Ş. - SİVASSPOR

MKE ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

FENERBAHÇE A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

31.HAFTA

SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - YUKATEL DENİZLİSPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

TRABZONSPOR A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

GÖZTEPE A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - KONYASPOR

ALANYASPOR - GALATASARAY A.Ş.

32.HAFTA

MKE ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY A.Ş.

YUKATEL DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

GÖZTEPE A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

KASIMPAŞA A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

ANTALYASPOR A.Ş. - ALANYASPOR

YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

FENERBAHÇE A.Ş. - SİVASSPOR

33.HAFTA

ALANYASPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - KASIMPAŞA A.Ş.

MKE ANKARAGÜCÜ - ANTALYASPOR A.Ş.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

SİVASSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

TRABZONSPOR A.Ş. - KONYASPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - YENİ MALATYASPOR

GALATASARAY A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

34.HAFTA

ANTALYASPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

YUKATEL DENİZLİSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

YENİ MALATYASPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

FENERBAHÇE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

KASIMPAŞA A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

KONYASPOR - ALANYASPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ A.Ş.

GÖZTEPE A.Ş. - SİVASSPOR

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:10
  1. Trabzon
  2. Süper Lig 2019-2020 sezonu derbi maçları ne zaman?
  3. süper lig derbi maçları
  4. fenerbahçe beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta
  5. galatasaray fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta
  6. beşiktaş galatasaray maçı ne zaman oynanacak
  7. beşiktaş trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta
  8. galatasaray beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta
  9. son dakika süper lig 2019-2020 maçları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Hürriyet, şampiyonluk coşkusuna ortak oldu
    1. Başkan Hürriyet, şampiyonluk coşkusuna..
    2. Halil Zeybek Malatya Yeşilyurt..
    3. İnşaat sektörü yüzde 40 küçüldü
    4. Hisarcık’ta ikinci grup yolunda onarım..
    5. Orman yangınlarıyla ilgili flaş..
    6. "Altınordu Türk futboluna genç yetenek..
    7. Liseli Sude Mete’nin ölümü davasında..
    8. Sandıklı’da otomobil ile minibüs..
    9. Eczacılar Samsun’a çıkarma yaptı
    10. Pentagon’dan "S-400" açıklaması
    11. Başkan Demir: “Hizmetimizin merkezinde..
    12. Müftü Çetin, Recep Demir Erkek Kur’an..
    13. TOKİ faizsiz kredi 2019 TOKİ faizsiz..
    14. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı,..
    15. Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma
    16. AVM'lerdeki markalar ortak alan..
    17. Lise öğrencisinin trafik kazasında..
    18. Meclis Başkanı Yıldız Tercan’daki..
    19. Kayseri’de 1 ayda 82 bin 714 araç..
    20. Firari FETÖ şüphelisi yakalandı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!