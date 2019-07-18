Süper Lig 2019-2020 sezonu derbi maçları ne zaman? Son dakika süper lig 2019-2020 maçları
Süper Lig fikstürü son dakika haber: Futbolseverlerin dört gözle beklediği Süper Lig maçları için heyecan dorukta. Süper Lig ne zaman başlıyor? sorusu futbolseverler tarafından merakla araştırılmakta. Süper Lig 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi. Buna göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig 3. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor derbi, 6. hafta Trabzonspor-Beşiktaş derbisi, yine 6. hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Süper Lig 9. hafta ise Beşiktaş-Galatasaray derbisi ile yeşil sahalar hareketlenecek. 13. hafta ise Trabzonspor-Galatasaray derbisi start verecek. Süper Lig 16. hafta maçlarında ise Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak. İşte Süper Lig 2019-2020 sezonu derbi maçları.18 Temmuz 2019 Perşembe 11:10
Süper Lig fikstürü son dakika haber: Futbolseverlerin dört gözle beklediği Süper Lig maçları için heyecan dorukta. Süper Lig ne zaman başlıyor? sorusu futbolseverler tarafından merakla araştırılmakta. Süper Lig 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi. Buna göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig 3. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor derbi, 6. hafta Trabzonspor-Beşiktaş derbisi, yine 6. hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Süper Lig 9. hafta ise Beşiktaş-Galatasaray derbisi ile yeşil sahalar hareketlenecek. 13. hafta ise Trabzonspor-Galatasaray derbisi start verecek. Süper Lig 16. hafta maçlarında ise Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak. İşte Süper Lig 2019-2020 sezonu derbi maçları.
1.HAFTA
KAYSERİSPOR - ALANYASPOR
GÖZTEPE - ANTALYASPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - ÇAYKUR RİZESPOR
KONYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ
DENİZLİSPOR - GALATASARAY
FENERBAHÇE - GAZİŞEHİR GFK
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR
Y. MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR
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2.HAFTA
GAZİŞEHİR GAZİANTEP - GENÇLERBİRLİĞİ
GALATASARAY - KONYASPOR
MKE ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR
ALANYASPOR - KASIMPAŞA
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE
RİZESPOR - SİVASSPOR
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE
TRABZONSPOR - MALATYASPOR
ANTALYASPOR - DENİZLİSPOR
3.HAFTA
GÖZTEPE - DENİZLİSPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR
KASIMPAŞA - MKE ANKARAGÜCÜ
SİVASSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR
YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR
KONYASPOR - ANTALYASPOR
BEŞİKTAŞ - RİZESPOR
KAYSERİSPOR - GALATASARAY
4.HAFTA
ALANYASPOR - FENERBAHÇE
BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR
DENİZLİSPOR - KONYASPOR
MKE ANKARAGÜCÜ - MALATYASPOR
TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
GAZİŞEHİR GAZİANTEP - BEŞİKTAŞ
RİZESPOR - GÖZTEPE
GALATASARAY - KASIMPAŞA
ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR
5.HAFTA
GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR
KASIMPAŞA - ANTALYASPOR
KAYSERİSPOR - DENİZLİSPOR
GÖZTEPE - KONYASPOR
MALATYASPOR - GALATASARAY
SİVASSPOR - TRABZONSPOR
FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR
RİZESPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP
6.HAFTA
MKE ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ
GALATASARAY - FENERBAHÇE
DENİZLİSPOR - KASIMPAŞA
KONYASPOR - KAYSERİSPOR
ALANYASPOR - SİVASSPOR
GAZİŞEHİR GAZİANTEP - GÖZTEPE
ANTALYASPOR - MALATYASPOR
7.HAFTA
GÖZTEPE - KAYSERİSPOR
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR
YENİ MALATYASPOR - DENİZLİSPOR
GAZİŞEHİR GAZİANTEP - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
SİVASSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR
KASIMPAŞA - KONYASPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY
8.HAFTA
ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
TRABZONSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP
ALANYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY - SİVASSPOR
DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE
MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ
KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE
KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR
9.HAFTA
GÖZTEPE - KASIMPAŞA
GAZİŞEHİR GAZİANTEP - ALANYASPOR
SİVASSPOR - ANTALYASPOR
YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - DENİZLİSPOR
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY
FENERBAHÇE - KONYASPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR
RİZESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
10.HAFTA
KONYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR
ALANYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
MKE ANKARAGÜCÜ - GAZİŞEHİR GAZİANTEP
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ
DENİZLİSPOR - SİVASSPOR
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE
TRABZONSPOR - GÖZTEPE
KASIMPAŞA - YENİ MALATYASPOR
11.HAFTA
GÖZTEPE A.Ş. - YENİ MALATYASPOR
BEŞİKTAŞ - YUKATEL DENİZLİSPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - ALANYASPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - MKE ANKARAGÜCÜ
SİVASSPOR - KONYASPOR
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - GALATASARAY A.Ş.
12.HAFTA
KASIMPAŞA A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ
MKE ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR A.Ş.
ALANYASPOR - GÖZTEPE A.Ş.
ANTALYASPOR A.Ş. - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
GALATASARAY A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
YUKATEL DENİZLİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - SİVASSPOR
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
13.HAFTA
GÖZTEPE A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
ALANYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - YUKATEL DENİZLİSPOR
SİVASSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ANTALYASPOR A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - KONYASPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - YENİ MALATYASPOR
14.HAFTA
MKE ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE A.Ş.
ANTALYASPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ
YUKATEL DENİZLİSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
KONYASPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
GALATASARAY A.Ş. - ALANYASPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
YENİ MALATYASPOR - SİVASSPOR
15. hafta
TRABZONSPOR A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR
SİVASSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
ALANYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş.
GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KONYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - YENİ MALATYASPOR
16.HAFTA
GÖZTEPE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
YENİ MALATYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
YUKATEL DENİZLİSPOR - ALANYASPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
ANTALYASPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
GENÇLERBİRLİĞİ - SİVASSPOR
17.HAFTA
MKE ANKARAGÜCÜ - YUKATEL DENİZLİSPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KASIMPAŞA A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ
SİVASSPOR - GÖZTEPE A.Ş.
ALANYASPOR - KONYASPOR
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - YENİ MALATYASPOR
18.HAFTA
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - YENİ MALATYASPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ
MKE ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR
ANTALYASPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
ALANYASPOR - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - FENERBAHÇE A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - SİVASSPOR
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19.HAFTA
GÖZTEPE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
YUKATEL DENİZLİSPOR - ANTALYASPOR A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. - ALANYASPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
FENERBAHÇE A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş.
YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
20.HAFTA
ANTALYASPOR A.Ş. - KONYASPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GENÇLERBİRLİĞİ
YUKATEL DENİZLİSPOR - GÖZTEPE A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - SİVASSPOR
ALANYASPOR - YENİ MALATYASPOR
Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri
21.HAFTA
KONYASPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - ALANYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
GÖZTEPE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
SİVASSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
KASIMPAŞA A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR A.Ş.
YENİ MALATYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
22.HAFTA
ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
ANTALYASPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
YUKATEL DENİZLİSPOR - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - SİVASSPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE A.Ş.
KONYASPOR - GÖZTEPE A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - YENİ MALATYASPOR
23.HAFTA
KASIMPAŞA A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR
YENİ MALATYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş.
SİVASSPOR - ALANYASPOR
GÖZTEPE A.Ş. - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
GENÇLERBİRLİĞİ - MKE ANKARAGÜCÜ
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - KONYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
24.HAFTA
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - GÖZTEPE A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ
KONYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ - SİVASSPOR
ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
ANTALYASPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
YUKATEL DENİZLİSPOR - YENİ MALATYASPOR
25.HAFTA
FENERBAHÇE A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ALANYASPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - ANTALYASPOR A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
GÖZTEPE A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - TRABZONSPOR A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
YENİ MALATYASPOR - KONYASPOR
SİVASSPOR - GALATASARAY A.Ş.
26.HAFTA
ALANYASPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
TRABZONSPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
KASIMPAŞA A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.
YUKATEL DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
MKE ANKARAGÜCÜ - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
ANTALYASPOR A.Ş. - SİVASSPOR
GALATASARAY A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
KONYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR
27.HAFTA
SİVASSPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ALANYASPOR
YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - MKE ANKARAGÜCÜ
GÖZTEPE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
28.HAFTA
ALANYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
ANTALYASPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
MKE ANKARAGÜCÜ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
YUKATEL DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
KONYASPOR - SİVASSPOR
KASIMPAŞA A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE A.Ş.
29.HAFTA
FENERBAHÇE A.Ş. - YENİ MALATYASPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş. - ALANYASPOR
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - ANTALYASPOR A.Ş.
SİVASSPOR - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GALATASARAY A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - KONYASPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
30.HAFTA
GALATASARAY A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
YUKATEL DENİZLİSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
ANTALYASPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. - SİVASSPOR
MKE ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.
31.HAFTA
SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - YUKATEL DENİZLİSPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
TRABZONSPOR A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - KONYASPOR
ALANYASPOR - GALATASARAY A.Ş.
32.HAFTA
MKE ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY A.Ş.
YUKATEL DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ
KASIMPAŞA A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
ANTALYASPOR A.Ş. - ALANYASPOR
YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. - SİVASSPOR
33.HAFTA
ALANYASPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - KASIMPAŞA A.Ş.
MKE ANKARAGÜCÜ - ANTALYASPOR A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
SİVASSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
TRABZONSPOR A.Ş. - KONYASPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - YENİ MALATYASPOR
GALATASARAY A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.
34.HAFTA
ANTALYASPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
YUKATEL DENİZLİSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
YENİ MALATYASPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
FENERBAHÇE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
KONYASPOR - ALANYASPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş. - SİVASSPOR
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