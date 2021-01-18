Süper Lig 20. hafta maçları Süper Lig puan durumu
Süper Lig haftanın hakemleri | Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligin 20. haftası 19 Ocak Salı ünü oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, Süper Lig'de 20. hafta maçlarını kim yönetecek. Süper Lig puan durumu güncel
Süper Lig'de 19. hafta 18 Ocak Pazartesi akşamı oynanacak Kasımpaşa-BB Erzurumspor, Fenerbahçe-Ankaragücü maçlarıyla tamamlanacak. 20. hafta ise 19 Ocak Salı günü başlayacak. İşte, haftanın fikstürü:
Süper Lig 20. hafta
Yarın
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir: Serkan Tokat
16.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Burak Şeker
19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
20 Ocak Çarşamba
16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Halis Özkahya
16.00 Atakaş Hatayspor-Yeni Malatyaspor: Ramazan Keleş
19.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa
21 Ocak Perşembe
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman
16.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Mete Kalkavan
19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Sarper Barış Saka
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
Süper Lig'de 20. haftayı Antalyaspor bay geçecek.
Süper Lig puan durumu