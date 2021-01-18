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Spor Süper Lig 20. hafta maçları Süper Lig puan durumu
Spor

Süper Lig 20. hafta maçları Süper Lig puan durumu

Süper Lig haftanın hakemleri | Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligin 20. haftası 19 Ocak Salı ünü oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, Süper Lig'de 20. hafta maçlarını kim yönetecek. Süper Lig puan durumu güncel

Yeniakit Publisher
2021-01-18 15:43:00 -
Süper Lig 20. hafta maçları Süper Lig puan durumu

Süper Lig'de 19. hafta 18 Ocak Pazartesi akşamı oynanacak Kasımpaşa-BB Erzurumspor, Fenerbahçe-Ankaragücü maçlarıyla tamamlanacak. 20. hafta ise 19 Ocak Salı günü başlayacak. İşte, haftanın fikstürü:

Süper Lig 20. hafta

Yarın

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir: Serkan Tokat

16.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Burak Şeker

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

20 Ocak Çarşamba

16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Halis Özkahya

16.00 Atakaş Hatayspor-Yeni Malatyaspor: Ramazan Keleş

19.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa

21 Ocak Perşembe

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman

16.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Mete Kalkavan

19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Sarper Barış Saka

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

Süper Lig'de 20. haftayı Antalyaspor bay geçecek.

Süper Lig puan durumu

 

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