Süper Kupa maçlarının hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa yarı finalindeki maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Galatasaray-Trabzonspor maçını Cihan Aydın, Fenerbahçe-Samsunspor maçını Ali Şansalan yönetecek.
BÜYÜK HEYECAN 5 OCAK'TA BAŞLIYOR
5 Ocak Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Cihan Aydın, 6 Ocak Salı günü oynanacak Fenerbahçe- Samsunspor karşılaşmasını ise Ali Şansalan yönetecek. Her iki mücadele de saat 20.30'da başlayacak ve ATV ekranlarından izleyeciyle buluşacak.
