Süper Kupa Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler

Galatasaray - Beşiktaş maçı canlı olarak ekrana gelecek. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyon olan sarı kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren kara kartal ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olarak açıklandı. Galatasaray - Beşiktaş maçı canlı izleme ekranı 3 Ağustosa 2024 Cumartesi gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. İşte Süper Kupa Galatasaray - Beşiktaş maçı canlı yayın bilgisi ve ilk 11’ler…

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Beşiktaş maçı bugün (3 Ağustos 2024 Cumartesi) saat 20.45'te oynanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY'IN İLK 11'İ: Muslera, Kaan-Nelsson-Abdülkerim-Köhn, Torreira-Berkan Kutlu, Ziyech-Mertens-Kerem Aktürkoğlu, Icardi

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ: Mert, Svensson-Paulista-Colley-Masuaku, Al Musrati-Gedson, Rashica-Rafa Silva-Semih, Immobile

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Beşiktaş maçı ATV’de canlı olarak ekrana gelecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLEME BİLGİSİ (ATV UYDU FREKANS AYARLARI)

Galatasaray - Beşiktaş maçı için ATV uydu frekans ayarları:

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay ( Horizontal )

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NI HAKEM ATİLLA KARAOĞLAN YÖNETECEK

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki dev karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlanyönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen. Maçta Mustafa İlker Coşkun VAR, Ceyhun Sesigüzel ve Onur Özütoprak da AVAR olarak görev alacak.

GALATASARAY, SÜPER KUPA’YI EN ÇOK KAZANAN TAKIM

Galatasaray Süper Kupa'yı şu ana kadar en çok kazanan takım konumunda.

Sarı kırmızılar, 7 kez bu mutluluğu yaşadı.

Galatasaray 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Sezona kupayla başlama hedefindeki sarı-kırmızılı ekip, müzesindeki Süper Kupa sayısını 8'e çıkarmak istiyor.

BEŞİKTAŞ, SÜPER KUPA’YI 2 KEZ EVİNE GÖTÜRDÜ

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'yı 2 kez müzesine götürdü. Siyah-beyazlı ekip, 2006'dan bu yana düzenlenen organizasyondaki ilk maçta Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Almanya'nın Frankfurt kentinde 30 Temmuz 2006'da oynanan müsabakayı Mert Nobre'nin attığı golle 1-0 kazanan Beşiktaş, kupanın ilk şampiyonu oldu. "Kara Kartal", Süper Kupa'da ikinci ve son kez ise 2022'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Katar'ın başkenti Doha'da 5 Ocak 2022'de Antalyaspor ile karşılaşan siyah-beyazlılar, Atiba Hutchinson'ın kendi kalesi ile rakip filelere attığı goller sonucunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan mücadelede rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu. Siyah-beyazlı takım, organizasyonda 2007, 2009, 2016 ve 2017'de ise rakiplerine mağlup olarak kupaya uzanamadı.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY’IN SÜPER KUPA'DA 9. RANDEVUSU

1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Beşiktaş'ı 8 kez karşı karşıya getirdi. Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki iki Süper Kupa mücadelesinde ise takımlar birer kez kupayı kaldırdı.

EN ÇOK KAZANAN TAKIM: GALATASARAY!

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok Galatasaray kazandı.Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen, sonraki süreçte 7 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Beşiktaş ise 2006 ve 2022'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 3'er kez kazandığı kupayı, Konyaspor ve Akhisarspor ise 1'er kez havaya kaldırdı.

TFF YÖNETİM KURULU, KUPAYI 3-0 HÜKMEN GALİP SAYDIĞI GALATASARAY'A VERMİŞTİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan son Turkcell Süper Kupa müsabakası bir dakika sürdü. İki ekip arasında 30 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılması gereken Süper Kupa maçı, yaşanan krizin ardından oynanamadı. TFF, karşılaşmayı 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynatma kararı aldı. Fenerbahçe Kulübünün müsabaka öncesi bazı taleplerinin kabul edilmemesi üzerine sarı-lacivertliler maça 19 Yaş Altı Takımı ile çıktı. Galatasaray, maçın ilk dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, yönetim kararıyla sahadan çekildi. TFF Yönetim Kurulu, kupayı 3-0 hükmen galip saydığı sarı-kırmızılı takıma verdi.