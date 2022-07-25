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Spor Süper Kupa finali ne zaman? Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman?
Spor

Süper Kupa finali ne zaman? Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman?

Süper Kupa final bileti ne kadar? 2021-2022 sezonu şampiyonu ile Türkiye Kupası sahibi Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Kupa finali ne zaman hangi gün?

Yeniakit Publisher
2022-07-25 20:05:00 -
Süper Kupa finali ne zaman? Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman?

Süper Kupa finali adım adam yaklaşıyor. Futbolseverler Trabzonspor-Sivasspor maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor.

Süper Kupa finali ne zaman? Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman?

Trabzonspor-Sivasspor arasındaki final maçı 30 Temmuz Cumartesi akşamı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Saat 20.45'te başlayacak olan final müsabakası ATV'den naklen yayımlanacak.

Kupa finalinin biletlerinin satışı ise devam ediyor. Trabzonspor-Sivasspor maçının bilet fiyatları şöyle:

TRABZONSPOR DOĞU TRİBÜN: 150,00 TL

DEMİR GRUP SİVASSPOR BATI TRİBÜN: 150,00 TL

TRABZONSPOR KUZEY TRİBÜNÜ: 75,00 TL

DEMİR GRUP SİVASSPOR GÜNEY TRİBÜNÜ: 75,00 TL

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