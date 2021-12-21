Süper Kupa Beşiktaş Antalyaspor final maçı ne zaman?
Beşiktaş-Antalyaspor kupa maçı ne zaman? Lig şampiyonu ile kupa finalistinin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Süper Kupa maçının ne zaman nerede oynanacağı araştırılıyor. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman?
2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Kupa finali ne zaman?
Süper Kupa Beşiktaş Antalyaspor final maçı ne zaman?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu Beşiktaş ile kupa finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Süper Kupa maçının Katar'da oynanacağını duyurdu.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Süper Kupa maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak." ifadeleri kullanıldı.
Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.