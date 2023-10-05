Süper el nino başlayacak... Dünya gıda krizi yaşanabilir

El nino. Küresel çapta görülen hava dalgası. Yerini bu kez süper el ninoya bırakıyor. Açıklama, Amerikalı bilim insanlarına ait. Yazlar kavurucu, kışlar boğucu olacak. Küresel gıda krizi kapıda.

Üreticiler yaşanabilecek gıda krizlerinin önüne üretimle geçilebileceği görüşünde. İşte bu nedenle tek bir isteği var. Daha fazla destek.

TZOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Demir konuyla ilgili, “Dünya büyük bir gıda kriziyle karşı karşıya her geçen gün daha fazla yaklaşıyoruz bu duruma. Bakın böyle devam ederse fazla yağmurdan etkileniyoruz, kuraklıktan etkileniyoruz, bütün olumsuzluklar üretimi etkiliyor. Dünya gıda krizlerini yaşayacağız, bunu herkes söylüyor kâhin olmaya gerek yok. Biz şu anda mevcut olan topraklarımızı çok daha fazla planlı, programlı, dağı taşı ekerek kullanmak zorundayız biz tedbirimizi alalım az sıkıntı yaşarsak kârımıza, tedbir almak zorundayız. Biz bundan teğet geçeceğiz, topraklarımız çok verimli, çalışkan köylü çiftçimiz var üretmeden tüketme hakkımız yok. En azından üreticiye sahip çıkalım üretelim ki sağlıklı harcayalım” ifadelerini kullandı.

SİMPSONLAR'DAN KORKUTAN KEHANET! İŞTE ŞİMDİ CAYIR CAYIR YANDIK

Birçok gerçek olayı öngörmesiyle ünlü Simpsonlar'ın 2024 kehanetleri izleyicilerin tüylerini diken diken etti. Simpsonlar yeni bir salgının habercisiydi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin en uzun soluklu televizyon dizisi The Simpsons'ın birçok gerçek olayı öngörmesi, diziyi hayranların gözünde özel kılıyor. Zaten koronavirüs, Facetime, akıllı saatler, Yunanistan’ın temerrüdü, Donald Trump'ın başkanlığı ve hatta Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin inşası ile ilgili bilinen 2024 kehanetleri oldukça korkutucu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Matt Groening tarafından yaratılan ve 1989 yılında televizyonda yayınlanan efsane animasyon dizisi The Simpsons, geleceği tahmin ettiği iddialarıyla haberlerde sıklıkla yer alıyor. Titan denizaltısı, Trump, Threads ve birçok güncel olayın programda yer almasının ardından yeni bir tahmin, duyan herkesi şok etti. Geçtiğimiz günlerde pek çok sosyal olayı öngören bir animasyon dizisinin Türkiye'de deprem olacağını tahmin etmesi ortalığı karıştırmıştı.

AŞIRI SICAKLARA DİKKAT ÇEKTİ

The Simpsons bu kez eski bir bölümde güneşin aşırı sıcaklığına dikkat çekiyor. Bölümde Hans isimli bir karakter güneşin kavurucu sıcağında geçen bir sahnede erimeye başlıyor. Daha sonra gazetenin mürekkebi eridi, yüksek sıcaklığa dayanamadı ve bir kelebek alev aldı.

SICAKLIK PANDEMİSİ Mİ YAŞANACAK?

Öğrencilerin sıcaktan korunmak için klimalı odaları sığınak olarak kullanmaları sosyal medyada gündem oldu. Bu sahneler gelecekte bir "sıcaklık salgını" olasılığını artırıyor. Bu yıl küresel iklim krizi ve aşırı sıcaklar baş ağrılarına neden olurken, “Simpsons” kehaneti daha da ilginçleşiyor.

The Simpsons bu kez eski bir bölümde güneşin aşırı sıcaklığına dikkat çekiyor. Bölümde Hans isimli bir karakter güneşin kavurucu sıcağında geçen bir sahnede erimeye başlıyor. Daha sonra gazetenin mürekkebi eridi, yüksek sıcaklığa dayanamadı ve bir kelebek alev aldı.