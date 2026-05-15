Süper El Niño tehdidi: 2027 en sıcak yıl olabilir

Gökbilimciler ve meteoroloji uzmanları, Pasifik Okyanusu üzerinde etkisini artıran güçlü bir Süper El Nino oluşumuna dikkat çekiyor. NOAA, Avustralya Meteoroloji Bürosu ve Avrupa Hava Merkezi tarafından paylaşılan verilere göre, okyanusun belirli bölgeleri şimdiden ortalamanın 0,5°C üzerinde seyrediyor. Uzmanlar, bu ısınma trendinin yıl sonuna kadar devasa boyutlara ulaşacağını ve 2027 yılının kayıtlara geçen en sıcak yıl olacağını öngörüyor.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi stratejik lideri Samantha Burgess, Nisan 2026 verilerinin sürdürülebilir küresel ısınmanın net bir sinyali olduğunu vurguladı. Burgess, deniz yüzeyi sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaştığını, Arktik deniz buzu miktarının ortalamanın çok altına düştüğünü ve Avrupa'nın keskin sıcaklık kontrastlarıyla sarsıldığını belirtti. Süper El Nino etkilerinin sadece sıcaklık artışıyla sınırlı kalmayacağı; bazı bölgelerde yıkıcı sel baskınlarına, diğerlerinde ise şiddetli kuraklık ve orman yangınlarına yol açacağı ifade ediliyor.

ETKİSİ YIKICI OLABİLİR

Met Office (Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi), bu olayın son on yılların en etkili iklim bölümlerinden biri olabileceği uyarısında bulundu. İklim bilimci Grahame Madge, bu gelişmenin 21. yüzyılın en güçlü El Nino olayı olabileceğini ve yıkıcı etkileriyle bilinen 1998 yılındaki ünlü El Nino ile kıyaslanabileceğini söyledi. Bilim insanlarına göre bu durum; mahsul başarısızlıkları, gıda tedarik zincirinde kırılmalar ve mercan ağarması gibi ekolojik felaketleri beraberinde getirecek.

İklim değişikliği ile doğal döngülerin birleşmesi, dünyayı kritik bir eşiğe taşıyor. İnsan kaynaklı karbon salınımı nedeniyle artan arka plan sıcaklıkları, El Nino etkisiyle birleştiğinde korkutucu bir tablo ortaya çıkarıyor. 2023 yılında sanayi öncesi seviyelerin 1,4°C üzerine çıkan küresel sıcaklıkların, yaklaşan bu devasa doğa olayı ile birlikte ilk kez 1,5°C sınırını kalıcı olarak aşması bekleniyor. Bu durum, Paris İklim Anlaşması hedefleri için de büyük bir tehdit oluşturuyor.