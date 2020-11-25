‘Süper Cuma’ya dikkat

Resul Ekrem Şahan Ankara



Tüm dünyada kasım ayının dördüncü perşembe gününden sonraki cuma gününe denk gelen ve Türkiye’de “Süper Cuma” ismi verilen Black Friday alışveriş festivali için e-ticaret işletmecileri de tüm hazırlıklarını tamamladı. Süper Cuma bu yıl 27 Kasım’a denk gelirken geçtiğimiz yıl 29 Kasım Cuma günü 4.7 milyar TL’lik kartlı ödeme gerçekleşmiş, bunun 1.4 milyar TL’lik kısmını internet üzerinden alışveriş oluşturmuştu. Bu yıl toplam alışverişin 5 milyar TL’yi, internet üzerinden yapılan ödemenin ise 2 milyar TL’yi aşması bekleniyor.



Dolandırıcıların iştahı kabarıyor



Sanal ticaretin artık hayatımızın önemli bir parçası haline geldiğini ifade eden Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, “İndirimlerin yoğunlaştığı dönemlerde dolandırıcılar da bunu fırsata çevirmek istiyor. Bu yüzden tüketicilerin özellikle bu tür dönemlerde daha dikkatli olması gerekiyor” dedi. İnternet üzerinden alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktalara dikkat çeken Çevikoğlu, şunları söyledi: “Alışveriş yapacağınız sitenin mutlaka SSL sertifikasını kontrol edin. SSL sertifikası güvenli bir alışveriş için önemli bir göstergedir. Bunun yanında alışveriş yapacağınız internet sitesinin Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve güvenilir e-ticaret sitelerine verilen Güven Damgası’na sahip olup olmadığını kontrol edin. Dijital ortamda alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerinizi de kullanmamaya özen gösterin. Basit bir şekilde oluşturacağınız sanal kart, yaşanabilecek dolandırıcılıkların önüne geçecektir.” Çevikoğlu, “Alışverişinizi tamamladıktan sonra sanal kartınızın limitini sıfırlamanız, sizi tüm dolandırıcılık yöntemlerinden koruyacaktır. Alışveriş yaptığınız telefon, bilgisayar gibi cihazlarınızın virüs koruması ile korunuyor olması da önemli bir güvenlik önlemidir. Küçük ve kolay fark edilmeyecek harf değişiklikleriyle birçok ünlü alışveriş sitesinin taklidi yapılabilmekte ve bu sitelerde kolayca kredi kartı bilgileri kopyalanabilmektedir. Bu yüzden alışveriş yapacağınız sitenin ismini de dikkatli bir şekilde kontrol edin” ifadelerini kullandı.



İnternet payı daha da artacak



Kartlı alışverişlerde geçtiğimiz yıl internetten ödeme payının yüzde 30’a ulaştığının altını çizen Çevikoğlu, “Pandemi ile birlikte bu oranın bu yıl çok daha yukarılara taşınmasını bekliyoruz. Türkiye’de son yıllarda e-ticarete çok ciddi bir yatırım yapıldı ve pandemi süreci ile birlikte aslında bu yatırımların ne kadar doğru olduğu da ortaya çıktı” diye konuştu.