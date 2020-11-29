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Sağlık Süper besin keten tohumu bakın nelere iyi geliyor
Sağlık

Süper besin keten tohumu bakın nelere iyi geliyor

Yüzyıllardır alternatif tıpta ilaç niyetine tüketilen keten tohumu, insan sağlığına inanılmaz faydalar sağlar. Peki 'süper besin' olarak bilinen keten tohumu nelere iyi gelir? İşte keten tohumunun inanılmaz faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-11-29 04:08:00 -
Süper besin keten tohumu bakın nelere iyi geliyor

Keten tohumu, yüzyıllardır alternatif tıpta ilaç niyetine tüketilmektedir. İçerdiği omega-3 yağ asidi ve E vitamini ile birlikte özellikle cilt sağlığına birebir gelir. Aynı zamanda güçlü bir antioksidan olan keten tohumu, hastalıklara karşı vücudu korur. Keten tohumu, içeriğinde yüksek miktarda lignanlar, antioksidanlar, lif, protein ve alfa-linolenik asit gibi maddeler barındırır.

Uzmanlar, keten tohumunun güçlü bir kanser savaşçısı olduğunu söylemektedir. Amerika Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma sonucu, bu inanılmaz besinin kanser tedavisinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Peki keten tohumu nelere iyi gelir? İşte keten tohumunun şaşırtan faydaları...

- Güçlü bir kanser savaşçısıdır. Kanserli hücrelerin büyümesini ve çoğalmasını engeller.

- Kalp ve damar hastalıkları riskini en aza indirir.

- Kan basıncını dengeler, yüksek tansiyon riskini azaltır.

- Karaciğer sağlığına iyi gelir. Ayrıca vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar.

- Kötü kolesterolü ve kan şekerini düşürür.

- Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını destekler.

- Bağırsakların fonksiyonlarını arttırır. Kabızlığa karşı doğal ilaçtır.

- E vitamini bakımından zengin olmasıyla birlikte cilt sağlığına inanılmaz faydalar sağlar. Ciltteki hücreleri yeniler, kırışıklığı önler.

- Saç dökülmesini engeller.

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