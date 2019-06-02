Süper besin chia tohumu ile hazırlayabileceğiniz 5 pratik tarif

Bilim insanları tarafından süper besin olarak gösterilen chia tohumu son yıllarda bir hayli popüler oldu. Kalp sağlığı için son derece kıymetli olan chia tohumu kilo vermeye, bağışıklık sistemini korumaya, kemikleri güçlendirmeye ve insan bedeni için birçok yarar sağlamaya yardımcı bir ürün. Ancak chia tohumu saymakla bitmeyen faydalarına rağmen daha çok kilo vermek isteyenler tarafından tercih ediliyor. Keten tohumu gibi chia tohumunu da yemeklerinize salatalarına ekleyerek çocuklarınıza fark ettirmeden bile yedirebilirsiniz. İşte, bu şifa deposu tohumla hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli 5 tarif:

Chia tohumu nedir? Nasıl kullanılır?

Chia tohumlu omlet

Malzemeler

1 yemek kaşığı chia tohumu

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı süt

Sıvıyağ

Tuz

Karabiber

Dereotu

İşe chia tohumu ile sütü karıştırarak başlayın. Bir kaseye iki malzemeyi alın bir kez karıştırın ve yaklaşık 10 dakika bekleyin.

10 dakika içerisinde chia ve süt jel kıvamı alacaktır.

Yumurtayı bir kaseye alın ve çırpın.

Yumurtanın içerisine chia tohumlu sütü ekleyip iyice karıştırın.

Karışımın topak topak olmaması için karıştırma işlemi son derece önemli.

Karışıma tuz ve dereotu ekleyin.

Sıvıyağ eklediğiniz tavaya karışımı dökün.

Her zamanki tekniğinizle omletinizi pişirin.

Chia tohumlu köfte

Malzemeler

1 adet soğan

500 gram kıyma

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı galeta unu

1 yemek kaşığı chia tohumu

Sıvıyağ

Tuz

Karabiber

Kimyon

Her annenin kendine has bir köfte tarifi vardır. Kimi bu tarifte galeta unu kimi ise ekmek içi kullanır. Aslında ikisinin de amacı köftenin kıvamını sağlamaktır. Ancak siz bu tarifi farklı bir dokunuş ekleyebilirsiniz. Yapmanız gereken köfte harcına yalnızca bir yemek kaşığı chia tohumu eklemektir.

Sağlıklı puding

Malzemeler

2 su bardağı süt

Yarım çay bardağı chia tohumu

2-3 yemek kaşığı kakao tozu

1 çay kaşığı vanilya

1 yemek kaşığı bal

Bu puding için ocak kullanmanıza gerek yok. Yapmanız gereken tüm malzemeleri blendara atmak ve karışım katılaşana kadar çırpmak. Arzu ederseniz kakao yerine pudinginize birkaç adet çilek ya da yarım muz ekleyebilirsiniz.

Chia tohumlu domates çorbası

Malzemeler

3 su bardağı domates suyu

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı chia tohumu (Rondoda toz haline getirilmiş.)

Yağ

Tuz

Baharat

Arzu ettiğiniz bir yağı tencereye alın. Yağ ısınınca un ve chia tohumunu tencereye alın ve kavurun.

Kavrulma işleminin ardından karışıma yavaş yavaş domates çorbasını ilave ediyoruz.

Kaynamaya başlayınca sütü bir kepçe çorbayla ılıştırıp tencereye ekliyoruz.

Şayet çorba katı kıvamlı olduysa açmak için biraz ılık su kullanıyoruz.

Chia tohumlu çilek reçeli

Malzemeler

2 su bardağı çilek

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı chia tohumu

Çilekleri ve balı bir tencereye alıp blendar yardımıyla ezin. Ardından tencereyi ocağa alın ve çilekleri 10 dakika pişirin. Pişen reçelin içerisine chia tohumunu atıp karıştırın. Ilınan reçeli buzdolabında soğuttuktan sonra servis yapın.

Afiyet olsun.