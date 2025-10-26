Süper babaanne: Torununa takı olarak ev, lüks araba ve arsa hediye etti
Antalya'da evlenen bir çifte damadın babaannesinden büyük bir sürpriz yapıldı. Süper babaanne torununa takı olarak ev, lüks araba ve arsa hediye etti.
Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'nde Hüseyin ve Sude Arslan çifti dünya evine girerken genç çifti mutlu günlerinde yakınları ve arkadaşları yalnız bırakmadı.
Çiftin mutlu günlerinde damanın babaannesi ise torununa büyük bir sürpriz yaptı.
Yakın zamanda babasını kaybeden damat Hüseyin Arslan'ın babaannesi Emine Arslan takı töreninde tek torununa bir ev ve son model otomobil anahtarının yanı sıra İncekum'da bir adet de arsa taktı.
Davetlilerin alkışları arasında hediyelerini takan babaanne Emine Arslan'a torunu Hüseyin Arslan ve eşi elini öperek teşekkür etti.