  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Milyonluk milli servet çürümeye terk edildi! İBB'nin vizyonsuzluğu bisikletleri hurda yığınına çevirdi: İstanbullunun parası böyle çöpe gitti

Netanyahu öve öve bitiremedi! Teknoloji Devi Nvidia'dan İsrail'e "Tarihi" Yatırım!

Ticaret Bakanlığı, yerli üretimi korumak için yeni kararlar aldı İthalata çeki düzen

CHP’li belediyeler milletin parasını alkole akıttı

Yollarda yeni dönem resmen başladı! Bakan Uraloğlu duyurdu: On binlerce tabela söküldü, sürücülerin kafasını karıştıran o görüntüler tarihe karıştı

CHP zihniyetinin başı çektiği seküler yobazlar bu yıl da şaşırtmadı! Şişenin dibini buldular

Ekrem tam bir fırıldak çıktı! Diploma elden gidince başbakanlığa göz dikti

CHP işte budur! Kibir, yalan ve küstahlık!

İki afrika ülkesinden ABD'ye misilleme!

Okul çevrelerinde mide bulandıran rezalet
Sağlık Görenler şifa niyetine kapışıyor! Chia ve kinoayı tahtından etti: Sadece bir kaşığı kalsiyum patlaması yaşatıyor, kemikleri çelik gibi sertleştiriyor
Sağlık

Görenler şifa niyetine kapışıyor! Chia ve kinoayı tahtından etti: Sadece bir kaşığı kalsiyum patlaması yaşatıyor, kemikleri çelik gibi sertleştiriyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Görenler şifa niyetine kapışıyor! Chia ve kinoayı tahtından etti: Sadece bir kaşığı kalsiyum patlaması yaşatıyor, kemikleri çelik gibi sertleştiriyor

Yüzyıllardır Anadolu topraklarında yetişen ancak modern çağda değeri yeni yeni anlaşılan o kadim tohum, sağlıklı beslenme listelerini altüst etmeye hazırlanıyor. Popüler hale gelen chia ve kinoa gibi ithal ürünlere taş çıkartan bu mucizevi besinin, kalsiyum oranıyla rakiplerine fark attığı bilimsel olarak kanıtlandı.

Mutfaklarımızda yıllardır baş tacı ettiğimiz kinoa ve yulafın tahtını sallayacak, kökleri antik medeniyetlere dayanan gizemli bir süper gıda yeniden keşfediliyor. Bilim dünyasının son yıllarda üzerinde en çok durduğu bu 'kadim tohum', özellikle kemik yapısını adeta beton gibi güçlendiren mineral yoğunluğuyla diğer tüm tahılları geride bırakıyor. Peki, bu tohum hangisi, faydaları neler?

Günümüzde karbonhidratların sağlığa zararlı olduğuna dair yaygın bir ön yargı bulunsa da aslında bu durumun temel sorumlusu işlenmiş un ve rafine şeker içeren "basit" karbonhidratlardır. Oysa vücudun temel enerji kaynağı olan "iyi" karbonhidratlar yani tam tahıllar, baklagiller, sebzeler ve meyveler gibi lifli yapılarda bulunur ve genel kanının aksine sağlığı destekler. İyi karbonhidratlar, kan şekerini yavaş yükselterek uzun süre tokluk sağlar, sindirim sistemini düzenler ve kalp sağlığını koruyan mikro besinler sunar.

Tüm karbonhidratları aynı kefeye koymak büyük bir yanılgıdır, asıl mesele bu besin grubunu tamamen hayatımızdan çıkarmak değil, işlenmiş olanları doğal ve kompleks formlarıyla değiştirebilmektir.

Özellikle son dönemlerde kinoa, yulaf gibi karbonhidrat kaynaklarının önerildiği bilinse de bir tahıl var ki lif, mineral ve protein açısından sunduğu zenginlikle öne çıkıyor.

 

AZTEKLERDEN KALAN ŞİFA, BESLENME UZMANLARI DA ÖNERİYOR!

Azteklerden günümüze miras kalan ve "süper gıda" kategorisinin en güçlü üyelerinden biri olan amarant, son yıllarda sağlıklı beslenme dünyasının parlayan yıldızı hâline gelmiş durumda. Bir tahıl gibi tüketilse de aslında bir bitki tohumu olan (psödotahıl) amarantın en dikkat çekici özelliği, diğer pek çok tahılın aksine tam bir protein kaynağı olması.

Vücudun kendi başına üretemediği temel amino asitlerin tamamını, özellikle de genellikle tahıllarda eksik olan lisini yüksek oranda içeren bu tohum, kas dokusunu onarmaktan bağışıklığı güçlendirmeye kadar vücut için hayati bir yapı taşı görevi görüyor. Beslenme Uzmanı Kerry Torrens'a göre amarant, kahverengi pirinç, kinoa, yulaf gibi karbonhidrat kaynaklarını geride bırakarak en sağlıklı tahıl olarak öne çıkıyor. 2020 yılında gerçekleştirilen araştırmalar da bu görüşü destekliyor.

 

KALP VE DAMAR DOSTU

Amarantın sağlığa olan en büyük katkısı ise kalp ve damar dostu profili oluyor. İçeriğindeki yüksek lif oranı sindirim sistemini düzenleyip uzun süre tokluk hissi sağlarken, doğal olarak bulunan skualen adlı bileşen sayesinde kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı oluyor.

Faydası kinoayı ve yulafı bile solluyor Haşlayıp kaşık kaşık yiyince kemikleri beton gibi güçlendiriyor

Bu küçük tohum mgnezyum, demir ve fosfor gibi mineraller bakımından da zenginlik gösteriyor. Bu da kemik sağlığını desteklerken gün boyu ihtiyacınız olan enerjiyi hücrelerinize taşıyarak sağlığınızı koruyor.

 

ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN FAVORİ BESİN!

Özellikle çölyak hastaları ve glütensiz beslenmeyi tercih edenler için amarant, mutfaklarda eşsiz bir alternatif sunuyor. Doğası gereği glüten içermeyen bu tohum sadece un haline getirilip ekmeklerde değil, aynı zamanda patlatılarak atıştırmalık olarak veya haşlanarak salatalarda, çorbalarda ve kahvaltılık lapalarda kullanılabiliyor.

Güçlü antioksidan özellikleri sayesinde vücuttaki iltihaplanmayı (enflamasyonu) azaltmaya da yardımcı olan amarant, modern sofraların en kadim ve en sağlıklı misafirlerinden biri olarak görülüyor.

Sağlık riski uyarısı: Yaygın kullanılan temizlik ürünü yasaklandı
Sağlık riski uyarısı: Yaygın kullanılan temizlik ürünü yasaklandı

Yaşam

Sağlık riski uyarısı: Yaygın kullanılan temizlik ürünü yasaklandı

Sağlık ordusu yılbaşında da görevinin başında!
Sağlık ordusu yılbaşında da görevinin başında!

Gündem

Sağlık ordusu yılbaşında da görevinin başında!

Yoğurt, muz, çilek, tarçın: Çilekli fit yoğurt! Hem çok sağlıklı hem de lezzetli!
Yoğurt, muz, çilek, tarçın: Çilekli fit yoğurt! Hem çok sağlıklı hem de lezzetli!

Kadın - Aile

Yoğurt, muz, çilek, tarçın: Çilekli fit yoğurt! Hem çok sağlıklı hem de lezzetli!

Sağlıkta 2025 bilançosu: 15 milyon kişiye ücretsiz kanser taraması!
Sağlıkta 2025 bilançosu: 15 milyon kişiye ücretsiz kanser taraması!

Gündem

Sağlıkta 2025 bilançosu: 15 milyon kişiye ücretsiz kanser taraması!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23