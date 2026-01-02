  • İSTANBUL
Otomotiv
Bir döneme damgasını vurmuştu! O markanın Türkiye'de satışları durdu
Bir döneme damgasını vurmuştu! O markanın Türkiye'de satışları durdu

Japonya'dan ithal edilen Honda Civic'lerin satışları, rekabet ortamı nedeniyle Türkiye'de durdu.

Honda fiyat listesinden Civic modelini kaldırdı. Uzun yıllardır Türkiye'de satışta olan, fanları bulunan Civic 2026 yılında satılmayacak. 2025 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, Japonya menşeli otomobillere uygulanan gümrük vergisi oranlarında yüzde 25 ve yüzde 30 arasında ek yükümlülük uygulanmaya başlamıştı.

Bu da fiyat politikaları üzerinde etkili olmuştu. Distribütörlerin fedakarlıklarıyla markalar bazı modellerini satışa sunarken bazı modeller de satıştan çekilmesi planlanıyordu. Honda'da da Civic modelini satıştan kaldırmış oldu.

11 AYDA 14 BİN 688 ARAÇ SATTI Honda 2025 yılın 11 ayında toplamda 14 bin 688 araç satışı gerçekleştirebilmişti. Japon rakiplerinden Toyota 80 bin 477 adet, Nissan ise 26 bin 899 adet satış yapmıştı.

1987'Lİ YILLARDAN BU YANA ÜLKEMİZDE KULLANILIYOR Honda Civic'ler 1987 yılından bu yana ülkemizde kullanılıyor. 1996 modelinden itibaren tutulan Civic büyük seven kitlesine sahip.

