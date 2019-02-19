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Süper Ay'a saatler kaldı! NASA'dan canlı yayın

Ay, bu gece dünyaya en parlak yüzünü gösterecek. NASA'dan canlı yayınlanacak olan Süper Ay, Türkiye saati ile saat 18.20'de net bir şekilde izlenebilecek.

19 Şubat 2019 Salı 17:25
Süper Ay'a saatler kaldı! NASA'dan canlı yayın

Yılın ikinci Süper Ay’ına saatler kaldı. Türkiye'de, 19 Ocak günü yerel saatle 18:15'ten itibaren görülmeye başlanacak olan Süper Dolunay, 20 Ocak sabah 08:30'a kadar gözlemlenebilecek.

Ay, bu gece dünyaya en parlak yüzünü gösterecek. Dünyaya en yakın noktada olması, uydumuzu en uzak olduğu noktaya göre yüzde 14 daha büyük, yüzde 30 daha parlak gösterecek.

Süper Ay Türkiye’de saat kaçta izlenebilecek?

Ülkemizden de görülebilecek Süper Ay, Türkiye saati ile saat 18.20'de net bir şekilde izlenebilecek.

Yılın ilk Süper Ay'ı 20 Ocak'ı 21 Ocak'a bağlayan gece görülmüştü. Tam Ay Tutulması'nın da yaşandığı gece, Ay kızıla bürünerek Süper Kanlı Ay'a dönüşmüştü. Tutulma sırasında atmosfere giren güneş ışınlarının yaşadığı değişim sebebiyle kırmızı görünen Ay gözyüzünde muazzam görüntü oluşturmuştu.

NASA'dan canlı yayın

Süper Ay'ı gözlemlemek için ise hiçbir ekipmana ihtiyaç duyulmayacak. Ayrıca NASA, Ay'ın Süper Ay formunu internet üzerinden canlı olarak yayınlayacak.

Süper Ay nedir?

Eliptik yörüngesi nedeniyle dünyaya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin dünyaya en yakın olduğu noktasında dev ve parlak bir küre gibi beliriyor. Ay'ın Süper Ay veya Mikro Ay olarak nitelendirilebilmesi için ne kadar yakın veya uzak olması gerektiğine dair resmi kurallar yoktur. Bu nedenle, bir kaynak tarafından Süper Ay olarak sınıflandırılan bir Dolunay, başkaları tarafından Süper Dolunay olarak değerlendirilmeyebilir.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:25
  1. Süper ay
  2. NASA
  3. Süper Dolunay

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