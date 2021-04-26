Süper Ay bir diğer ismiyle Pembe Ay; Ay'ın Dünya'ya en yakın noktaya gelmesiyle oluşuyor. y, dolunay evresindeyken oluşuyor. Ay, normalden yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak bir şekilde görünüyor. Bu sebeple de pembe ay ya da süper ay deniliyor. Süper Ay ne zaman?

Süper ay tutulması nedir? Süper Ay tutulması nelere saat kaçta görülecek?

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) yapılan açıklamada Süper Ay'ın 26 Nisan Pazartesi akşamı başlayacağını ve salı sabahına kadar görüneceğini ifade etti. 2021 senesinde üç kez Süper Ay'ın görülmesi bekleniyor.