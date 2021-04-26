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Yaşam Süper ay tutulması nedir? Süper Ay tutulması nelere saat kaçta görülecek?
Yaşam

Süper ay tutulması nedir? Süper Ay tutulması nelere saat kaçta görülecek?

Pembe ay tutulması ne zaman? 2021'in ilk Süper Ay'ı gerçekleşecek. Pek çok kişi Süper Ay'ın ne olduğunu, pembe ayın nasıl neden oluştuğunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Ay Türkiye'den görülecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 16:03:00 -
Süper ay tutulması nedir? Süper Ay tutulması nelere saat kaçta görülecek?

Süper Ay bir diğer ismiyle Pembe Ay; Ay'ın Dünya'ya en yakın noktaya gelmesiyle oluşuyor. y, dolunay evresindeyken oluşuyor. Ay, normalden yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak bir şekilde görünüyor. Bu sebeple de pembe ay ya da süper ay deniliyor. Süper Ay ne zaman?

Süper ay tutulması nedir? Süper Ay tutulması nelere saat kaçta görülecek?

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) yapılan açıklamada Süper Ay'ın 26 Nisan Pazartesi akşamı başlayacağını ve salı sabahına kadar görüneceğini ifade etti. 2021 senesinde üç kez Süper Ay'ın görülmesi bekleniyor.

 

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