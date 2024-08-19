  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'nin acı günü! Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan X hesabından duyurdu

Salça kazanı bomba gibi patladı

Kassam Tugayları'ndan katil sürüsüne ağır darbe

Suikast girişimi sonrası Donald Trump'ın mitinglerde kullandığı yöntem alay konusu oldu

Orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşım yapanlar için harekete geçildi

AK Parti'den Gazze'de TRT ekibine yapılan alçak saldırıya tepki: Netanyahu şebekesi her türlü insani değerin düşmanıdır

Davutoğlu cevap ver! Gökçeada’da neler oluyor? Davutoğlu ile Bartholoemas’un sır buluşması

Katar'daki ateşkes müzakerelerinde kilit anlaşmazlıklar... Hamas açıkladı: En büyük engel Netanyahu!

Dünyaca ünlü otomobil devinin satışları bir anda çakıldı!

Kamala Harris rakamı duyurdu: Seçim reklamlarına 370 milyon dolar bütçe ayırdı!
Gündem Süper Ay, İstanbul Anadolu yakasından böyle görüntülendi
Gündem

Süper Ay, İstanbul Anadolu yakasından böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-08-19 07:01:00 - 2024-08-19 07:02:52

İstanbul'da gözlemlenen Süper Ay kendine hayran bıraktı. Süper Ay kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Ay'ın normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Kadıköy Caddebostan sahilinden ve Çamlıca Camii ile birlikte görüntülendi.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu gün gözlemlenen Süper Ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 14 daha büyük görünüyor.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23