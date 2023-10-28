‘Süper Ay’ Ahlat semalarında kartpostallık manzara oluşturdu

Ay’ın Dünya’ya en yakın noktada olması nedeniyle normalde göründüğünden daha parlak bir hale bürünmesi ile ortaya çıkan Süper Ay, Bitlis’in Ahlat ilçesinin semalarında görüntülendi.

Gökbilimciler tarafından Ay’ın yeryüzüne en yakın olan konumu olarak tanımlanan ‘Süper Ay’ Ahlat ilçesinde çeşitli açılardan çekilen görüntülerde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Süper Ayı hayranlıkla izleyen bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla oluşan güzel manzarayı kaydetti.