Supangle nasıl yapılır? Tam ölçülü orijinal supangle tarifi
Supangle gerekli malzemeler | Çikolatalı leziz bir tatlı tarifi arayanlar sık sık "Evde supangle nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, supangle için hangi malzemeler gerekli? Kolay supangle tarifi
Hem sizin hem de çocuklarınızın iştahla yiyeceği bir tatlı tarifi arıyorsanız mutlaka ev yapımı supangleyi denemelisiniz. İşte, kolay supangle tarifi
Tam ölçülü orijinal supangle tarifi
Malzemeler:
- 3,5 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı un
- 1 paket vanilin
- 4yemek kaşığı kakao
- Bir su bardağın biraz eksik toz şeker
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Supangle nasıl yapılır?
Öncelikle bir tencerenin içerisine süt, kakao, şeker ve unu ekleyip güzelce çırpın.
Ardından ocağın altını açın ve devamlı karıştırarak tatlınızı pişirin.
Muhallebi kıvamı alan tatlının altını kapatın.
Tencereye vanilin ve tereyağını ekleyip karıştırın.
Ardından sıcak supangleyi kaselere bölüştürün.
Oda sıcaklığına gelen tatlıları buzdolabına kaldırın.
Yaklaşık 2-3 saat sonra tatlınızı hindistancevizi, kuruyemiş, kuru meyve ya da çikolatayla süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.