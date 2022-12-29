Sunucuya "Duyunca şaşırma" diyen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Haberler.com'un konuğu oldu. Yazıcı, Tuzla'daki son gelişmelerin yanı sıra 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu.

Şadi Yazıcı "Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde kaç oy alır?" şeklindeki soruya "Tahmin etmek zor ama söyleyince şaşırmayın" cevabını verdikten sonra şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımıza bu seçimlerde 55 ve üzeri bir oy çıkabilir. Milletimiz birliğinin devamını istiyor çünkü"

AK Parti'nin oy oranını açıkladı

AK Parti'nin oy oranı hakkındaki soruya ise Yazıcı, "Türkiye'de ve dünyada iyi gidiyoruz. Kaybettiğimiz bir şey yok, aksine kazançlarımız var. AK Parti'nin de yüzde 42,5 oranında seçimleri kapatacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.