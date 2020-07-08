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Sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü

Sunucu Zeynep Tandoğan, İstanbul Dragos'ta trafik kazası geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 08:03:00 -
Sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü

Otomobiliyle hareket halindeyken başka bir aracın çarpması sonucu kaza yapan Zeynep Tandoğan ölümden döndü.

Kaza anını sevenleriyle paylaşan sunucu şunları yazdı;

"Allah beni evladıma bağışladı"

'Bir yıl içinde tam 2. kez Allah beni evladıma bağışladı. Bugün Dragos’ta aracımla büyük bir kaza atlattım. Airbagler patladı. Sol kulağım bu sebeple az duyuyor ancak emniyet kemeri bir kez daha canımı kurtardı, spin atıp direklere vururken… Hızla gelen bir araç sağ taraftan bana vurdu ve ben spin atıp araba hakimiyetimi kaybettim. Araba perte çıktı. Yeni araba almam gerekecek ama olsun bugün hayattayım.'

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