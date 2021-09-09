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Yaşam Sunucu Yusuf Ziya Özkan hayatını kaybetti
Yaşam

Sunucu Yusuf Ziya Özkan hayatını kaybetti

Bir süre önce rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Yusuf Ziya Özkan, yakalandığı Koronavirüs (Covid-19) sonrası 66 yaşında vefat etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 13:54:00 -
Sunucu Yusuf Ziya Özkan hayatını kaybetti

TRT’den emekli seslendirme sanatçısı ve sunucu Yusuf Ziya Özkan, 66 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süre önce rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Yusuf Ziya Özkan, yakalandığı Koronavirüs (Covid-19) sonrası yoğun bakıma alınmıştı.

Özkan, 2016 Şubat ayında 11 yıllık bekleyişin ardından böbrek nakli olmuş ve sağlığına kavuşmuştu.

TGC'den başsağlığı mesajı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Yusuf Ziya Özkan’ın ölümünün ardından bir mesaj yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı:

 “Değerli meslektaşımız Yusuf Ziya Özkan’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Özkan’ın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz.”

Yusuf Ziya Özkan’ı cenazesi 3 Eylül 2021 Cuma günü Çanakkale’de toprağa verildi.

Yusuf Ziya Özkan kimdir?

1954 yılında Çanakkale’de doğdu. Ankara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünden mezun oldu. Mesleğe Erzurum Milletin Sesi Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. Aynı gazetede yazı işleri bölümünde de görev yaptı. TRT İstanbul Radyosu’nda spikerlik TRT’de Yayın Yönetmenliği görevlerinde de bulunan uzun yıllar TRT’de çalıştı. Özkan Evli ve iki çocuk sahibiydi. Arapça ve Fransızca biliyordu.

Kanal7 Medya Grubu olarak merhum Yusuf Ziya Özkan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

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