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Sunucu Pelin Çift tesettüre girdi!

TRT'de ekranlarında yayınlanan Gündem Ötesi programının sunucusu Pelin Çift, tesettüre girdi.

01 Ocak 2019 Salı 22:10
Sunucu Pelin Çift tesettüre girdi!

TRT'de Gündem Ötesi programını hazırlayıp sunan ve sık sık İslam tarihi hakkında konularla ekrana gelen Pelin Çift, yeni yıla Mekke'de girdi.

Mescid-i Haram'da çekilen fotoğraflarını paylaştı

Pelin Çift yılbaşına kutsal topraklarda girdi. Çift, Instagram hesabından Mekke'de Mescid-i Haram da çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Pelin Çift paylaşımına, "Haklarında çok konuştuk. Yüzlerce fotoğraf gördüm, video izledim ama gerçeğini görmek bambaşkaymış. Kabe ve Mescid-i Nebevi... Harika insanlarla tanıştım. 2019'a güzel bir başlangıç yaptım." notunu ekledi.

Pelin Çift, kimdir?

Pelin Çift, 1978 yılında İzmir'de doğdu. Notre Dame de Sion Fransız Lisesini bitirdi. Sonra da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Galatasaray Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde "Özel Televizyonların Yapısal Özelliklerinin Haber Oluşumuna Etkilerini İnceleme" adlı Fransızca tez ile yüksek lisansını tamamladı.

1997 yılında NTV ekranlarında hava durumu sunuculuğu ile televizyonculuğa başladı. Daha sonra NTV haber sunuculuğuna terfi ederek 2 sene haber sundu.

Yüksek lisansını tamamlamak üzere Galatasaray Üniversitesinde radyo televizyon gazeteciliği bölümünde okumaya başladı. Yüksek lisans biterken Paris'te Sorbonne Üniversitesine kabul edildi, Tam Fransa'ya gidecekken Sky Türk kuruldu. Orada işe başladı.

 

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 22:10
  1. İzmir
  2. Pelin Çift
  3. Mescid-i Haram
  4. Notre Dame de Sion
  5. İstanbul Üniversitesi
  6. Galatasaray Üniversitesi

YORUM YAZ

  • ahmetahmet21 dk önce
    para sen neler kadirsin
  • MuzafferMuzaffer28 dk önce
    Müslüman hanımlar şişman vücut yapılarından kurtulup kocaları için ve güzel dinimizi nazik bir temsil için güzel görünüme sahip olmalıdırlar. Allah ın çizdiği sınırlar içinde güzel kıyafetler giymelidirler. Ne kadar güzel yakışmış maşallah kıyafeti. Çok hanım hanımcık olmuş pelin hanım.
  • birisibirisi31 dk önce
    şaşırmadım trt ye geçmeden önce izlerdim. sorularından bazı konular açılınca gözlerinin parlamasından iç dünyası anlaşılıyordu .

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