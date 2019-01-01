Sunucu Pelin Çift tesettüre girdi!

TRT'de Gündem Ötesi programını hazırlayıp sunan ve sık sık İslam tarihi hakkında konularla ekrana gelen Pelin Çift, yeni yıla Mekke'de girdi.

Mescid-i Haram'da çekilen fotoğraflarını paylaştı

Pelin Çift yılbaşına kutsal topraklarda girdi. Çift, Instagram hesabından Mekke'de Mescid-i Haram da çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Pelin Çift paylaşımına, "Haklarında çok konuştuk. Yüzlerce fotoğraf gördüm, video izledim ama gerçeğini görmek bambaşkaymış. Kabe ve Mescid-i Nebevi... Harika insanlarla tanıştım. 2019'a güzel bir başlangıç yaptım." notunu ekledi.

Pelin Çift, kimdir?

Pelin Çift, 1978 yılında İzmir'de doğdu. Notre Dame de Sion Fransız Lisesini bitirdi. Sonra da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Galatasaray Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde "Özel Televizyonların Yapısal Özelliklerinin Haber Oluşumuna Etkilerini İnceleme" adlı Fransızca tez ile yüksek lisansını tamamladı.

1997 yılında NTV ekranlarında hava durumu sunuculuğu ile televizyonculuğa başladı. Daha sonra NTV haber sunuculuğuna terfi ederek 2 sene haber sundu.

Yüksek lisansını tamamlamak üzere Galatasaray Üniversitesinde radyo televizyon gazeteciliği bölümünde okumaya başladı. Yüksek lisans biterken Paris'te Sorbonne Üniversitesine kabul edildi, Tam Fransa'ya gidecekken Sky Türk kuruldu. Orada işe başladı.