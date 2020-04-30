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Sunucu Esra Balamir koronavirüsü yendi

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir'in son yapılan testleri nefatif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:14:00 -
Sunucu Esra Balamir koronavirüsü yendi

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını açıklayan ve tedavisine evinde devam edilen Esra Balamir, yeni test sonuçlarını açıkladı.

"Herkesten Allah razı olsun"

Üç kere yaptırdığı test sonucunun negatif çıktığını açıklayan ünlü yıldız Esra Balamir, "Çok şükür sonunda negatif oldu sonuç. Bu süreçte bana dua eden merak eden herkesten Allah razı olsun" açıklamasını yaptı.

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