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Gündem Sunucu doğrusunu söyledi ama... İYİ Partili Koray Aydın'dan TOKİ'ye karalama
Gündem

Sunucu doğrusunu söyledi ama... İYİ Partili Koray Aydın'dan TOKİ'ye karalama

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara yönelik projelerin farklı olduğunu bilmeyen İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, hükümetin önce 250 bin konut yapacağını sonrasında bunun 100 bine indirildiğini ileri sürerek TOKİ'yi karalamaya çalıştı. Programda, sunucunun 100 bin konut projesinin orta gelirliler için ayrı bir proje olduğunu hatırlatmasına rağmen iddiasında ısrar eden Aydın, "Fiyatlar arttıkça, ödeme şartları kalmayan insanlar çekilmeye başladı." iddiasında bulundu. Sunucu 8 milyon kişinin başvuru yaptığını söyleyince Aydın "Öyle dediler de bakalım görürüz" diyerek gülümsemekle yetindi.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 23:04:00 -
Sunucu doğrusunu söyledi ama... İYİ Partili Koray Aydın'dan TOKİ'ye karalama

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, HaberTürk TV'de bir programa konuk oldu ve TOKİ'nin sosyal konut projelerini karalamaya çalıştı.

Düşük gelirli vatandaşlara yönelik ve orta gelirli vatandaşlara yönelik projelerin farklı olduğunu bilmeyen İYİ Partili Aydın, "Fiyatlar olduğu yerde katlandı. Hani hükümetimiz 100 bin konut yapıyordu hatırlıyor musunuz?" iddiasında bulundu.

Aydın, sunucunun 250 bin konut yapıldığını hatırlatması üzerine, "250 bin mi, 100 bine sonra müracaat yaptılar, 8 bin müracaat var. ne oluyor bu?" dedi. Sunucu ise, 100 bin konut projesinin orta gelirliler için ayrı bir proje olduğu hatırlatarak, "Diğerinde TOKİ'ye 8 milyon müracaat var. Doğru değil mi?" dedi. "Yok değil" diyerek iddiasını sürdüren Aydın, gülümseyerek "Fiyatlar arttıkça, ödeme şartları kalmayan insanlar çekilmeye başladı şimdi." dedi. Sunucu bunun üzerine sosyal konut projesine çok fazla başvuru olduğunu ve çevresindeki herkesin başvurduğunu söyleyince Aydın, "Öyle dediler de bakalım görürüz." cevabını verdi.

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