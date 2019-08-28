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Sünnet merasimi evlerde devam ediyor

Muş Belediyesi’nin geçtiğimiz Cuma günü Lale Vadisinde gerçekleştirdiği görkemli sünnet şöleninin ardından çocuklar evlerinde hijyenik bir ortamda sünnet ediliyor.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:10
Sünnet merasimi evlerde devam ediyor

Muş Belediyesi’nin geçtiğimiz Cuma günü Lale Vadisinde gerçekleştirdiği görkemli sünnet şöleninin ardından çocuklar evlerinde hijyenik bir ortamda sünnet ediliyor.


Belediye Başkanı Feyat Asya’nın talimatı ile oluşturulan ekip, ev ev gezip sünnet merasimini sürdürüyor. Çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik düzenlenen etkinliklerde önemli rol üstlenen Başkan Asya’nın eşi Suna Asya, sünnet ziyaretleri ile ailelerin mutlu gününde kendilerini yalnız bırakmıyor. Çocukların sünnet kıyafetinden hediyelerine kadar her türlü ayrıntıyla bizzat ilgilenen Suna Asya, bu tür faaliyetlerin amacına ulaşması için özel çaba sarf ediyor. Sünnet şöleninin ardından yaklaşık 150 aileyi ziyaret eden Suna Asya, sünnet edilen çocuklara hediyelerini vererek onları sevindirmeye devam ediyor. Zaman zaman ev ziyaretlerine katılan Belediye Başkanı Feyat Asya da ailelerin sevincine ortak oluyor.


Bir program dahilinde sürdürülen sünnet ziyaretlerini değerlendiren Başkan Asya, “Muş Belediyesi olarak geçtiğimiz günlerde güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. 250’i aşkın evladımızın özel gününü bir şölen havasında halkımız ile birlikte icra ettik. Şenliğin ardından bu çocuklarımız tek tek evlerinde sünnet edilmeye başlandı. Bizleri bağırlarına basan ailelerimizin mutluluklarını gördüğümüzde ne kadar güzel iş yaptığımızı bir kez daha anlamış olduk. Onlarla bir araya gelmek, dertleşmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve en önemlisi herkesi tebessüm ettirmek, dualarını almak bizim için en güzel hizmettir” dedi.


Sosyal belediyeciliğinin gereklerini yerine getirmek için çaba sarf ettiklerini ifade eden Başkan Asya, “Bugüne kadar halkımızın derdi ile dertlendik. Bu anlayışımızı bundan sonra da sürdüreceğiz. Belediyelerin görevinin sadece yol, kaldırım ve temizlik yapmak olmadığını biliyoruz ve bunu yaptığımız farklı etkinliklerle göstermeye çalışacağız. İnşallah bundan sonra şehrin imarı ve inşasına harcadığımız eforun aynısını vatandaşlarımızın gönlüne dokunacak etkinliklerle de harcayacağız. Bugüne kadar şehrimize çok güzel eserler, imkânlarımız dikkate alındığında devasa projeler kazandırdığımız herkesin malumudur. Bunları yaparken de sosyal ve kültürel etkinlikler alanındaki eksikliklerimizi de gidermenin mücadelesini verdik. İnşallah bundan sonra da bu faaliyetlerimizi daha kapsamlı bir şekilde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:10
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