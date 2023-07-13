Şunların derdine bakın! 'Millet aç' diyen Yeniçağ'ın şarap üzüntüsü
Seçimlerde bebek katilleriyle aynı safta yer alan sözde milliyetçi Meral Akşener'in İYİ Parti'sinden arpasını alan Yeniçağ, alkol firmasının derdiyle dertlendi.
İzmir'de üretim yapan bir alkol firması konkordato talep etti.
Gelişmeye en çok 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile işbirliği yapan Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'nin medya organı Yeniçağ üzüldü.
Sürekli servis ettiği 'Millet aç, tencere kaynamıyor' yalanıyla AK Parti hükümetine karşı algı operasyonu çekmeye çalışan Yeniçağ, yaşadığı şarap travmasını "Türkiye'nin ödüllü şarap markası iflasın eşiğinde. 80 yıllık dev firmaydı" şeklinde haber yaptı.