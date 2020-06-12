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Aktüel

Sungurlu’da vatandaşlara seccade dağıtıldı

Sungurlu Belediyesi, kılınan Cuma namazı öncesinde cami, okul ve şehir stadyumu girişinde vatandaşlara ücretsiz seccade dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:28:59 -
Sungurlu’da vatandaşlara seccade dağıtıldı

Sungurlu Belediyesi, kılınan Cuma namazı öncesinde cami, okul ve şehir stadyumu girişinde vatandaşlara ücretsiz seccade dağıttı.


Namaz kılınmaya izin verilen tüm alanlarda seccade dağıtılırken, hiçbir vatandaşın mağdur edilmediği belirtildi. Sungurlu Belediyesinin anlamlı desteği üzerine vatandaşlar Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ve çalışanlarına teşekkür etti.

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