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Aktüel

Sungurlu Belediyesi’nden vatandaşlara ücretsiz maske

Sungurlu Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başladı.

2020-04-20 17:20:53 -
Sungurlu Belediyesi’nden vatandaşlara ücretsiz maske

Sungurlu Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başladı.


Maske üretimine başlayan Sungurlu Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla marketler, pazar yerleri, otobüslerde maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından maske üretimine hız verdi. Bu kapsamda Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Zabıta noktasını ‘Ücretsiz Maske Dağıtım Noktası’ olarak değiştiren belediye, ayrıca Pazar yerlerinde de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor.

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