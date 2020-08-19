SunExpress'ten yeni seyahat standartlarını içeren video

İSTANBUL (AA) - SunExpress, yolcularının sorunsuz bir şekilde seyahat edebilmeleri için otoriteler tarafından yürürlüğe konulan düzenlemeleri ve bu doğrultuda şirketin hayata geçirdiği yeni seyahat standartlarını bir videoda bir araya getirdi.

SunExpress açıklamasına göre, havalimanına varıştan başlayarak bagaj alımına kadar yolcuların deneyimlediği tüm aşamaların anlatıldığı videoda, uçaklarda yapılan dezenfeksiyon işlemleri, havalimanında ve uçak içinde uyulması gereken kurallar ve Türkiye'den Almanya'ya olan uçuşlardan önce sunulması zorunlu olan PCR test sonucu gibi tüm tedbir ve uygulamalara detaylı bir şekilde yer veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının en başından beri ulusal ve uluslararası otoritelerce alınan tüm kararları hızla ve istisnasız olarak uyguluyor; misafirlerimizin ve uçuş ekiplerimizin sağlığı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Hazırladığımız bu video ile misafirlerimize seyahatlerinden önce uymaları gereken sağlık ve güvenlik kurallarını göstermeyi ve kendilerini güvende hissedecekleri, rahat ve keyifli bir uçuş deneyimi yaşatmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.



En büyük önceliklerinin yolcularının ve ekiplerinin güvenliği ve sağlığı olduğunu vurgulayan Çalışkan, hem yerde hem havada misafirlerinin emniyetini ve sağlığını güvence altına almak için ilgili otoritelerle yakın iş birliği içinde tedbir ve uygulamalarını geliştirmeye devam edeceklerini aktardı.





- SunExpress'ten Kovid-19 önlemleri







Yolcularına, alınan hijyen ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle havalimanına uçuşlarından en az 3 saat erken gelmelerini tavsiye eden hava yolu, tüm uçuşlarında yolcularının ve uçuş ekiplerinin maske ile seyahat etmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı.

Teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelleyen SunExpress, 2 saatten kısa süren uçuşlarda uçak içi yemek servisini kaldırdı ve daha uzun uçuşlarda ise teması azaltacak şekilde servislerini düzenledi. SunExpress, kurallar gereği dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyası dışında kabine el bagajı kabul etmiyor ve tüm uçuşlarında uçağa binerken yolcularına dezenfektan mendil dağıtıyor.



Hava yolu, Türkiye'den Almanya’ya seyahat eden yolcularının son 48 içinde alınmış negatif Kovid-19 testini uçuşlarından hemen önce ibraz etmeleri gerektiğini ve Kovid-19 testi yaptırmamış yolcuların kurallar gereği uçuşlara kabul edilmeyeceğini misafirlerine hatırlattı.



Bunlara ek olarak, tüm SunExpress uçaklarında düzenli olarak uluslararası otoriteler tarafından etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uygulanmakta olup filonun tamamında ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi bulunuyor. Bu filtreler, koronavirüs dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99,9 başarı oranı ile uçak içindeki havayı her 3 dakikada bir sürekli olarak temizliyor.

