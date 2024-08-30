  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'den İsrail'e silah ambargosu açıklaması! Başka ne beklenirdi ki...

Yusuf Türel'in vefatı (Hukukçu)

30 Ağustos 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Bu açıklama Ankara'yı sallar! İsmail Saymaz 'O isim cumhurbaşkanlığına hazırlanıyor' diyerek duyurdu

Cihat Yaycı isim vererek en sonunda fena patladı: Bu kimin sözcüsü acaba?

Kamuoyunda sitem var! "Ali Koç, iki polis müdürünü görevinden ettirdi"

F-16 savaş uçağı düşürüldü! İşte şimdi ortalık karışacak

Alman devi "Türkiye'ye taşınıyoruz" diyerek duyurdu! İşte bu çok büyük sürpriz oldu

"Türkiye, S-400'leri Pakistan veya Hindistan'a verecek" diyorlardı! Ve Ankara sessizliğini bozdu

400 yıllık dev şirket iflas etti! 'Artık sipariş gelmiyor, işi bırakıyoruz' diyerek duyurdular
Ekonomi SunExpress’ten kış sezonunda iç hatlarda 11 yeni rota!
Ekonomi

SunExpress’ten kış sezonunda iç hatlarda 11 yeni rota!

Yeniakit Publisher
2024-08-30 10:45:00 -
SunExpress’ten kış sezonunda iç hatlarda 11 yeni rota!

SunExpress, kış sezonu için sunduğu yeni bağlantılar ve frekans artışlarıyla Türkiye’nin dört bir yanını birbirine bağlıyor. Hava yolu, önümüzdeki kış için iç hatlarda 11 yeni rota açıkladı.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2024/2025 kış sezonunda iç hatlarda tarihinin en büyük genişlemesini gerçekleştiriyor. Kış programı kapsamında uçuş ağına 11 yeni rota ekleyen SunExpress, iç hatlarda toplamda 32 noktaya uçuş düzenliyor.

Hava yolu ana merkezi olan Antalya’dan Bursa, Erzurum ve Şanlıurfa’ya, İzmir’den Elazığ, Nevşehir, Sivas ve Şanlıurfa’ya Kasım ayı itibarıyla direkt uçuşlara başlıyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleşen Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan Bursa, Samsun, Trabzon ve Van’a başlayan yeni uçuşlar hem aile ziyaretleri hem de iş ve tatil amaçlı seyahatlerde yolculara daha fazla esneklik sunuyor.

İç hatlarda en geniş uçuş ağı

2024/2025 kış sezonunda iç hatlarda uçuş ağını rekor seviyede genişleten hava yolu, Türkiye’nin önemli ticaret, kültür ve turizm merkezleri arasında güçlü bir köprü kurarak hem iç turizme hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Alman devi "Türkiye'ye taşınıyoruz" diyerek duyurdu! İşte bu çok büyük sürpriz oldu
Alman devi "Türkiye'ye taşınıyoruz" diyerek duyurdu! İşte bu çok büyük sürpriz oldu

Ekonomi

Alman devi "Türkiye'ye taşınıyoruz" diyerek duyurdu! İşte bu çok büyük sürpriz oldu

Altın takıları nasıl temizleriz? İşte bilmeniz gereken 4 yöntem
Altın takıları nasıl temizleriz? İşte bilmeniz gereken 4 yöntem

Ekonomi

Altın takıları nasıl temizleriz? İşte bilmeniz gereken 4 yöntem

Merkez Bankası’ndan yeni adım! Değişikliğe gidildi
Merkez Bankası’ndan yeni adım! Değişikliğe gidildi

Ekonomi

Merkez Bankası’ndan yeni adım! Değişikliğe gidildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23